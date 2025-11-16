Больше тысячи литовских фур застряли в Беларуси! Какие условия создали для водителей и сколько ещё ждать?

Одни границы закрываются, другие – открываются. На неделе Польша заявила, что откроет еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь о «Бобровниках» и «Кузнице». Ожидается, что движение там возобновят уже этой ночью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А пока о том, как чувствуют себя в Беларуси те, кто по решению литовских властей оказался буквально на приграничной обочине. После того как закрыли границу, на нашей территории скопилось больше тысячи грузовых автомобилей. Около пунктов пропуска образовались пробки, а водители были вынуждены буквально жить в очередях. Чтобы урегулировать ситуацию и помочь людям, которые не виноваты в сложившейся ситуации, Минск принял решение переместить большегрузы на охраняемые стоянки, где будут созданы условия для пребывания и размещения грузов. Всего оборудованы четыре спецплощадки. Перевозчики могут остаться там или покинуть территорию Беларуси. Галина Буро побывала в зоне ожидания пункта пропуска «Бенякони» и пообщалась с водителями.

Почувствовать себя дальнобойщиком – популярность этой компьютерной игры пришлась на нулевые. Кто-то из геймеров даже решил избрать профессию «водитель». Правда, реальность удивила. Чего в игре точно не было, так это закрытия границ.

Таким оживленным погранузел «Бенякони-Шальчининкай» был десятилетиями. Важный экономический коридор между Западом и Востоком неожиданно опустел. Сигнал от Литвы красный. Галина Буро, корреспондент:

То открывают, то закрывают границу. Сколько уже длятся эти односторонние действия со стороны Литвы – все уже сбились со счета. На европейских «качелях» то и дело катаются водители-международники (а должны бы на своих грузовиках). Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стало 27 октября, когда из шести литовских пунктов пропуска, по сути, действующего не осталось ни одного. И сейчас литовские грузы застряли в Беларуси, но чиновников по ту сторону границы это совершенно не волнует.

– Три недели стою в очереди. Кто-то говорит, что через пару дней откроют, кто-то говорит, что и после 30-го не откроют, я не знаю.

– Вы сейчас стоите, не едете. А зарплата вам начисляется?

– Нет. А за что нам будут платить? Мы же не работаем. Пока Вильнюс играется с закрытием шлагбаума под влиянием шариков или еще чего – страдают и люди, и бизнес. Больше 1300 литовских грузовиков стоят перед границей. Водители жили на обочинах, а фуры создавали риск ДТП, особенно в темное время суток. Белорусская сторона решила освобождать дороги.

Машины распределили по пяти охраняемым стоянкам: «Берестовица», «Бенякони», «Котловка», «Каменный Лог» и «Сморгонь».

Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста «Бенякони» Гродненской региональной таможни:

В нахождении в данных транспортных средствах водителей нет необходимости, так как данные стоянки охраняемые, имеется система видеонаблюдения. При этом соответствующие бытовые условия на местах стоянок созданы. За машину и груз водители теперь не переживают. На стоянках безопасно. Только на площадке «Бенякони» более полусотни камер видеонаблюдения, дежурят ГАИ и МЧС. Потому со спокойной совестью водителям можно оправиться домой.

Моменты рабочие, где от тебя ничего не зависит, тем более когда кукушка свистит на той стороне, как всегда, у людей в правительстве, что тут отчаиваться. И так делают плохо, а если будешь переживать, будет еще хуже. На стоянку водители приезжают лишь продлить сроки пребывания. Теперь больше времени проводят с семьями. Правда, радость омрачает финансовая неопределенность.