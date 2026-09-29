Новости по тегу #Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

Его возглавил Дмитрий Баско, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Комитета госконтроля.
Всего за год испытательными лабораториями Беларуси выдано почти 5 тысяч выписок из электронных паспортов транспортных средств.
Для людей, чья профессия строится на точности и выверенности, каждый зал Дворца раскрылся как отдельный шедевр «государственного стандарта». Гости отметили, что здесь во всем чувствуется высший класс мастерства: от филигранной резьбы по дереву до монументальной архитектуры.
Госстандарт обнаружил опасные лакомства в белорусских магазинах.
Повышение стандартов качества и конкурентоспособности продукции среди ключевых задач программы социально-экономического развития Беларуси на текущую пятилетку.
В Госстандарте заявили: среди приоритетных задач ведомства – повышение компетенции специалистов в области стандартизации на предприятиях, а также взаимодействие с международными техническими комитетами.
Как быстро меняются наши стандарты, помогает ли в этом деле искусственный интеллект и какие продукты самые опасные? На неделе в Беларуси отмечали Всемирный день качества, а мы поговорили с главой Госстандарта.
«Здесь будет задействован искусственный интеллект как помощник».
Беларусь присоединяется к общемировой кампании в честь Всемирного дня качества.
Это работники предприятий, которые несут ответственность за качество выпускаемой продукции, обеспечивают высокие показатели надежности изделий.
Он совпал со 100-летним юбилеем этой сферы в Беларуси.
В Минске решили заранее поздравить ветеранов сферы и действующих сотрудников во время торжественного собрания.
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