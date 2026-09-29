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Новости по тегу #Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь

Снопков представил коллективу Государственного комитета по стандартизации нового председателя
29 сентября 2026 08:20

Снопков представил коллективу Государственного комитета по стандартизации нового председателя

Завершился период упрощенного порядка оценки соответствия и регистрации СПМ
31 августа 2026 17:52

Завершился период упрощенного порядка оценки соответствия и регистрации СПМ

Сотрудники Госстандарта посетили Дворец Независимости с экскурсией
22 мая 2026 17:04

Сотрудники Госстандарта посетили Дворец Независимости с экскурсией

Популярное сушеное манго из Вьетнама запретили в Беларуси из-за диоксида серы
16 мая 2026 11:50

Популярное сушеное манго из Вьетнама запретили в Беларуси из-за диоксида серы

126 государственных стандартов разработают в Беларуси до 2029 года
02 февраля 2026 18:01

126 государственных стандартов разработают в Беларуси до 2029 года

Госстандарт расширил проект программы опережающей стандартизации до 130 документов
26 ноября 2025 17:56

Госстандарт расширил проект программы опережающей стандартизации до 130 документов

Как гостиницы получают звёзды и правда ли, что белорусское качество равно мировое? Ответила Елена Моргунова
16 ноября 2025 17:07

Как гостиницы получают звёзды и правда ли, что белорусское качество равно мировое? Ответила Елена Моргунова

ИИ найдёт место в Госстандарте? Мнение Елены Моргуновой
16 ноября 2025 17:07

ИИ найдёт место в Госстандарте? Мнение Елены Моргуновой

Около 80 стандартов качества планируют создать в Беларуси до 2029 года
11 ноября 2025 08:24

Около 80 стандартов качества планируют создать в Беларуси до 2029 года

Лучших работников органов государственной стандартизации наградили в Минске
14 октября 2025 14:00

Лучших работников органов государственной стандартизации наградили в Минске

День стандартизации отмечают в Беларуси
14 октября 2025 07:14

День стандартизации отмечают в Беларуси

В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню стандартизации
10 октября 2025 17:11

В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню стандартизации