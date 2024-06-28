«Спросом пользуются творческие профессии». Узнали о самых востребованных специальностях в ССУЗах

Планы набора в колледжи и вузы всегда составляются заранее. При их формировании специалисты анализируют потребности рынка в кадрах. Основной прием в вузы пройдут в июле и завершится в первых числах августа. В числе первых, кто подаст документы в приемные комиссии вузов, – абитуриенты, поступающие на условиях целевой подготовки. В 2024-м отбор этой категории абитуриентов пройдет за рамками основной вступительной кампании, с 27 июня по 12 июля. Георгий Козел: IT становится обслуживающим направлением, а приоритетными станут ИИ и робототехника – подробности.

Принимать документы на бюджет в колледжи на уровень среднего специального образования на основе общего среднего образования будут с 20 июля по 6 августа. Что касается профессионально-технического образования, то прием абитуриентов на этот уровень подготовки проходит традиционно с 15 июня по 23 августа. Как происходит выбор жизненного пути, выясняли наши корреспонденты.

Элла Маркевич, корреспондент:

Вступительная кампания в колледжах Беларуси в самом разгаре. Несомненно, что специалисты в IT-области очень востребованы в наше время, но не стоит забывать и о других рабочих профессиях. Так, в Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна запланировано в этом году набрать свыше 150 целеустремленных ребят.

На базе девяти классов здесь готовят плотников, столяров, кузнецов, сварщиков, монтажников, а также учат работать с фотографиями операторов компьютерной графики. А для ребят, окончивших 11 классов, открыта специальность художественно-оформительских работ.