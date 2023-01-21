Будет ли лето дождливым и о чём расскажет поведение кошки? Народные приметы на конец января

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 22 января – Филиппов день. Крестьяне подмечали: если на Филиппа ясно – значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег, рассказали в программе « Плюс-минус » .

23 января – Григорий-летоуказатель. На Руси летоуказателем его прозвали потому, что в этот день можно было предсказать, каким будет лето – дождливым или засушливым. Говорили, что если на стога опустится иней, то летние месяцы будут сырыми. Ветер с юга предвещал многочисленные грозы.

24 января – Федосеев день. Считалось, что морозы в этот день – к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы – яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло – на раннюю весну пошло».

Немного похолодает. Прогноз погоды в Беларуси на последнюю неделю января читайте здесь.

25 января – Татьянин день, Бабий кут. Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец – крестьяне ждали хорошего урожая.