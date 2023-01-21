Лукашенко сделал круг почёта по ледовой арене с воином из Донбасса на инвалидной коляске

Новости Беларуси. Большой праздник любительского хоккея плавно перешагнул с 2022-го в 2023-й год. Команды-участницы первого этапа 16-х Республиканских соревнований по хоккею с шайбой на призы Президентского спортивного клуба собирают очки и ведут борьбу за топовую четверку. В марте именно они разыграют главный трофей турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Промежуточный протокол возглавляет команда Президента. 21 января парни вновь подтвердили свой класс и с победы стартовали в новом году. На этот раз не смогла сдержать напора лидера дружина Могилевской области. Об эмоциях на льду и трибунах подробнее читайте здесь.

Как всегда, на «Олимпик-Арене» многолюдно. На любительский хоккей белорусы приходят семьями, это уже становится традицией. Трибуны тепло и восторженно приветствуют команды. Среди зрителей в глаза бросается молодой и красивый парень на инвалидной коляске. Павел Прохоренков уже целый год в Минске на реабилитации. Он приехал из Донецка – сирота, которого воспитывали бабушка и дедушка. Пять лет назад он отправился защищать свою родину – Донбасс. В прошлом году 24-летний лейтенант в бою подорвался на мине и потерял ногу, едва не лишился второй.

Ему грозила полная ампутация. На помощь врачам Донецка и Павлу пришли белорусские медики, им удалось сохранить искалеченную ногу, собрав ее буквально по крупицам. В этот момент за сотни километров жена Павла фактически под бомбежками родила здорового сына Мирослава.

Сегодня вся семья, жена, дочка и новорожденный малыш, в Минске. Они полюбили и нашу столицу, и Беларусь, ведь здесь совершенно спокойно можно гулять по городу, заниматься спортом и быть счастливыми. Наш Президент лично подарил Павлу еще и головокружительные впечатления.

Павел Прохоренков:

Игра напряженная была, очень интересная. Увлекаюсь я не сильно хоккеем, на коньках катался. У меня бабушка – белоруска, Царство ей Небесное, конечно, очень много рассказывала, и всегда было интересно побывать на ее родине. Пусть таким образом, но получилось побывать. И здесь общество намного лучше, чем где-либо. Здесь люди намного добрее, то есть отношение людей совершенно иное.

Я рисую нашу семью, цветы, радужные, цветные, фей рисую.