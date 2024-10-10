Квесты, любимые артисты, выставки и музеи – узнали, как Молодечно готовится к «Марафону единства»

В Молодечно идут последние приготовления к старту Республиканской общественно-культурной акции, которая создана для еще большего сплочения нации. Напомним, идея подарить этот созидательный и патриотичный праздник всей стране принадлежит Александру Лукашенко. В День Народного единства, 17 сентября, наш Президент сообщил о том, что мероприятие выйдет за пределы «Минск-Арены» и его увидят все белорусы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Подготовка началась сразу. Масштаб проекта благодаря количеству мероприятий расширился до уровня фестиваля. Многие выступления уже были отработаны на большой сцене. Первым городом, который примет «Марафон единства», выбран Молодечно. Там фестиваль будет гостить 2 дня, 11 и 12 октября, а затем продолжит шествие по всем регионам. Пока в маршруте 13 остановок.

Жители Молодечно и гости с нетерпением ждут начала праздника. Ожидается много интересных локаций, концертных площадок и незабываемых эмоций. Все желающие смогут посетить с экскурсией местные предприятия. На вокзале в неформальной обстановке с гостями пообщаются депутаты и не только. Заявлена даже встреча с космонавтами. Такого масштабного общественно-культурного форума здесь не припомнят. Город уже живет атмосферой знаменательного события и завершает последние приготовления к торжеству.

Максим Приходовский, директор «Дворца Республики»:

Мы хотим показать, насколько едина наша страна и наши люди. На сегодня решены практически все организационные вопросы. Все заинтересованные находятся в круглосуточном режиме подготовки. Уже 12 октября пройдет первый концерт в рамках акции. А уже в пятницу начнутся мероприятия, связанные со встречами студентов. Мастера вносят финальные штрихи в мурал «Будущее страны в твоих руках». Его откроют в первый день праздника. К слову, стилизованное изображение контура Беларуси можно будет увидеть не только на жилых домах, но и на административных зданиях. Новые арт-объекты появятся в каждом городе маршрута «Марафона единства».