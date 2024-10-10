Умная трость, робот-спасатель и астротрекер – узнали, какие разработки представлены на IT-форуме

От сельского хозяйства до космоса. Искусственный интеллект в Беларуси уже стал настоящим брендом. В копилке отечественных достижений – сотни передовых разработок. Часть из них 10 октября представлена широкой публике, некоторые – впервые, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

На выставке представлены последние разработки для самых разных сфер – в области искусственного интеллекта и робототехники, медицины и биоинформатики, речевых технологий и суперкомпьютеров. Всего более 100 передовых проектов. Отдельное внимание – интеллектуальному сельскому хозяйству.

Здесь собрались представители научных организаций, технопарков, отечественных предприятий, учреждений образования. Оценить наши инновации приехали и зарубежные гости.

Сергей Кругликов, генеральный директор «Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси»: Здесь будет представлен целый ряд разработок. А также будет новейшая разработка, потому что от идеи до сегодняшнего дня прошло всего две недели. Это приложение «Сам себе агроном». У нас есть карты полей, химический состав почв полей. Мы можем рекомендовать и спрогнозировать высадку той или иной культуры, после сбора – можем спланировать засев земли другими видами культур.

IT-Академград – это большая площадка не только для демонстрации наших достижений, но и развития сотрудничества в области практического применения искусственного интеллекта. Сегодня без внедрения высоких технологий невозможно представить, пожалуй, ни одну сферу.

К слову, о подрастающем поколении. Наравне с профессионалами в выставке принимают участие и белорусские школьники. Их разработки в области робототехники, действительно, впечатляют. Например, восьмиклассник Владислав Туляков создал интеллектуального промышленного робота. Он умеет рисовать, писать и выжигать, используя лазер. При этом машина демонстрирует поведение человека в схожих ситуациях.