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Умная трость, робот-спасатель и астротрекер – узнали, какие разработки представлены на IT-форуме

10 октября 2024 17:51
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От сельского хозяйства до космоса. Искусственный интеллект в Беларуси уже стал настоящим брендом. В копилке отечественных достижений – сотни передовых разработок. Часть из них 10 октября представлена широкой публике, некоторые – впервые, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Умная трость, робот-спасатель и астротрекер – узнали, какие разработки представлены на IT-форуме-2

Здесь собрались представители научных организаций, технопарков, отечественных предприятий, учреждений образования. Оценить наши инновации приехали и зарубежные гости.

На выставке представлены последние разработки для самых разных сфер – в области искусственного интеллекта и робототехники, медицины и биоинформатики, речевых технологий и суперкомпьютеров. Всего более 100 передовых проектов. Отдельное внимание – интеллектуальному сельскому хозяйству. 

Умная трость, робот-спасатель и астротрекер – узнали, какие разработки представлены на IT-форуме-4

Сергей Кругликов, генеральный директор «Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси»:
Здесь будет представлен целый ряд разработок. А также будет новейшая разработка, потому что от идеи до сегодняшнего дня прошло всего две недели. Это приложение «Сам себе агроном». У нас есть карты полей, химический состав почв полей. Мы можем рекомендовать и спрогнозировать высадку той или иной культуры, после сбора – можем спланировать засев земли другими видами культур. 

Умная трость, робот-спасатель и астротрекер – узнали, какие разработки представлены на IT-форуме-6

IT-Академград – это большая площадка не только для демонстрации наших достижений, но и развития сотрудничества в области практического применения искусственного интеллекта. Сегодня без внедрения высоких технологий невозможно представить, пожалуй, ни одну сферу. 

К слову, о подрастающем поколении. Наравне с профессионалами в выставке принимают участие и белорусские школьники. Их разработки в области робототехники, действительно, впечатляют. Например, восьмиклассник Владислав Туляков создал интеллектуального промышленного робота. Он умеет рисовать, писать и выжигать, используя лазер. При этом машина демонстрирует поведение человека в схожих ситуациях.


Форум «Искусственный интеллект в Беларуси» проходит в Минске. Читать здесь.

# Выставка # It # Сергей Кругликов

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