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III Международный медицинский форум собрал 2 тыс. специалистов в Минске

10 октября 2024 11:49
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Самые актуальные вопросы развития здравоохранения обсуждают 10 октября в Минске. 2 тысячи специалистов собрал III Международный медицинский форум. Уже традиционно на площадке презентуют новейшие технологии и методы лечения, проводятся лекции и семинары ведущих специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

III Международный медицинский форум собрал 2 тыс. специалистов в Минске-2

Стратегическая цель нашего государства – обеспечить доступной и качественной медицинской помощью каждого гражданина. Подобного рода мероприятия дают возможность продемонстрировать потенциал отечественной медицины, установить тесные партнерские связи с зарубежными клиниками, а специалистам – обмениваться опытом. 

III Международный медицинский форум собрал 2 тыс. специалистов в Минске-4

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Мы стараемся быть лучшими. Для этого мы осуществляем регулярное обучение и переоснащение наших клиник современным оборудованием. По поводу лучших. Это уже не наши слова, а тех, кто приезжает к нам лечиться. А приезжают к нам из более чем 130 стран. И они голосуют за белорусскую медицину именно своим приездом.

Форум будет проходить два дня. Работа запланирована в 10 секциях, на них выступят как белорусские, так и иностранные специалисты.

# Медицина

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