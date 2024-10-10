III Международный медицинский форум собрал 2 тыс. специалистов в Минске

Самые актуальные вопросы развития здравоохранения обсуждают 10 октября в Минске. 2 тысячи специалистов собрал III Международный медицинский форум. Уже традиционно на площадке презентуют новейшие технологии и методы лечения, проводятся лекции и семинары ведущих специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мы стараемся быть лучшими. Для этого мы осуществляем регулярное обучение и переоснащение наших клиник современным оборудованием. По поводу лучших. Это уже не наши слова, а тех, кто приезжает к нам лечиться. А приезжают к нам из более чем 130 стран. И они голосуют за белорусскую медицину именно своим приездом.

Форум будет проходить два дня. Работа запланирована в 10 секциях, на них выступят как белорусские, так и иностранные специалисты.