Ордену Трудового Красного Знамени БССР исполнилось 100 лет

Государственными наградами гордятся потомки героев и заслуженных тружеников. Их берегут не только в семейных архивах, часто они становятся национальным достоянием страны. Это первая государственная награда Беларуси, а учреждена она была ровно 100 лет назад – 10 октября 1924 года, постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего было изготовлено около 300 таких орденов. При этом его кавалерами стали всего около 170 человек и коллективов. Символику создавал художник Геннадий Змудзинский. Вместе с наградой также вручалась грамота, а с 1932 года – специальная книжка.

Людмила Толкачева, ведущий научный сотрудник Национального исторического музея:

Орден называется – Трудового Красного Знамени. Его давали за выдающиеся трудовые заслуги, не военные. Первые два ордена были вручены мелиораторам, двум коллективам, которые занимались мелиоративными работами, осушениями. Это произошло в 1924 году.