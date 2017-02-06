Больничные клоуны «Funny nose»: Смех – лучшее лекарство!

Клоуны Асясь, Ванилька и Пузырьчик веселят детей. Казалось бы, что в этой умилительной картине особенного?! Но для этих ребятишек такая арт-терапия – то, что доктор прописал! Мальчишки и девчонки вместе с родителями проходят курс оздоровления. Бесплатный концерт по заявкам – специально для них!

Вместо горьких микстур – фокусы и шутки, вместо уколов – мыльные пузыри и воздушные шары. Смех – лучшее лекарство. Профессиональные больничные клоуны впервые появились в США в 1986 году.

«Funny nose» первая волонтерская организация в Беларуси, которая образовалась в 2009 году. Конечно, тягаться с профессиональными цирковыми клоунами волонтёры не рискуют, но и дилетантами себя отнюдь не считают.

Рассмешить, переключить внимание, проявить интерес к чему-нибудь, кроме болезни – задача не из простых, но им это удается!

Врачи уже давно «за» такой способ лечения и даже прописывают его всем пациентам, независимо от диагноза. Детскую сос-деревню под Минском больничные клоуны «Funny nose» посещают не первый год. И здесь их всегда ждут детишки, чтобы получить очередную порцию смехотерапии.

Этому нельзя научиться на педагогическом или медицинском факультете! Больничный клоун — уникальный специалист от природы. Он умеет чувствовать ребенка, он умеет чувствовать больного ребенка. Он умеет любить жизнь и бескорыстно делиться своим навыком с теми, кто за нее борется.

Этих людей, скорее всего, сложно выделить из толпы, возможно, даже сегодня утром они прошли мимо вас незамеченными, ведь за маской клоуна скрывается обычный человек, но с необычайно огромным сердцем.