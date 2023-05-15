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ProfSkills Belarus: какие новшества организаторы привнесли в 2023-м?

15 мая 2023 16:55
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Новости Беларуси. От разработки мобильных приложений до производства мебели. В Минске проходит республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ProfSkills Belarus: какие новшества организаторы привнесли в 2023-м?-1

Ежегодно организаторы конкурса стараются расширять спектр компетенций. Новшеством в 2023 году стал лабораторный химический анализ. Здесь с помощью исследования участники определяют качество предоставленного сырья.  

ProfSkills Belarus: какие новшества организаторы привнесли в 2023-м?-3

Сегодня, 15 мая, на лабораторных столах мука. До этого была вода из местного водопровода. Ребятам предстояло установить ее щелочность и жесткость.  

ProfSkills Belarus: какие новшества организаторы привнесли в 2023-м?-5

Наталья Ярославцева, эксперт:  
Мы их оцениваем по технике лабораторных работ, здесь не только результат анализа, мы видим практику, мы видим основы, азы, как они владеют своим профессиональным мастерством. Дети в конце предоставляют свои результаты в виде протоколов исследований, и эксперты смотрят правильность. По результатам даже вчерашнего дня мы видим, что наши учреждения образования справляются со своей поставленной задачей. И на выходе мы будем ждать достаточно высококвалифицированных специалистов.  

# Профессии

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