ProfSkills Belarus: какие новшества организаторы привнесли в 2023-м?

Сегодня, 15 мая, на лабораторных столах мука. До этого была вода из местного водопровода. Ребятам предстояло установить ее щелочность и жесткость.

Наталья Ярославцева, эксперт:

Мы их оцениваем по технике лабораторных работ, здесь не только результат анализа, мы видим практику, мы видим основы, азы, как они владеют своим профессиональным мастерством. Дети в конце предоставляют свои результаты в виде протоколов исследований, и эксперты смотрят правильность. По результатам даже вчерашнего дня мы видим, что наши учреждения образования справляются со своей поставленной задачей. И на выходе мы будем ждать достаточно высококвалифицированных специалистов.