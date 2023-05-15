ProfSkills Belarus: какие новшества организаторы привнесли в 2023-м?

Новости Беларуси. От разработки мобильных приложений до производства мебели. В Минске проходит республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. От разработки мобильных приложений до производства мебели. В Минске проходит республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно организаторы конкурса стараются расширять спектр компетенций. Новшеством в 2023 году стал лабораторный химический анализ. Здесь с помощью исследования участники определяют качество предоставленного сырья.
Сегодня, 15 мая, на лабораторных столах мука. До этого была вода из местного водопровода. Ребятам предстояло установить ее щелочность и жесткость.
Наталья Ярославцева, эксперт:
Мы их оцениваем по технике лабораторных работ, здесь не только результат анализа, мы видим практику, мы видим основы, азы, как они владеют своим профессиональным мастерством. Дети в конце предоставляют свои результаты в виде протоколов исследований, и эксперты смотрят правильность. По результатам даже вчерашнего дня мы видим, что наши учреждения образования справляются со своей поставленной задачей. И на выходе мы будем ждать достаточно высококвалифицированных специалистов.