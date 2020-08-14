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МВД: по каждому задержанному журналисту будет проведена проверка

14 августа 2020 14:08
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Новости Беларуси. Глава МВД взял под личный контроль вопрос безопасности сотрудников СМИ на уличных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: по каждому задержанному журналисту будет проведена проверка-1

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Самое главное, чтобы мы оказали помощь журналисту, если он попал в какие-то определенные условия, и обратили его внимание на то, что необходимо соблюдать все-таки в первую очередь все меры безопасности.

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МВД: по каждому задержанному журналисту будет проведена проверка-4

В ведомстве отметили, что по каждому задержанному журналисту будет проведена проверка.

14 августа МВД запускает работу горячей линии, через которую будет информировать граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях.

# СМИ Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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