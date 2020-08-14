Скоро в школу! В Дзержинском районе малообеспеченным семьям окажут финансовую помощь

Новости Беларуси. Благотворительный марафон до 1 сентября. В Дзержинском районе было организовано четыре акции по сбору детей в школу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приоритет отдается многодетным малообеспеченным семьям и родителям, воспитывающим школьников с ограниченными возможностями.

Таким образом округ планирует поддержать почти 2000 детей. Более половины уже получили финансовую помощь. Она позволит выбрать канцелярские товары и при необходимости обновить школьный гардероб. Среди благотворительных помощников – предприятия и волонтеры, они сами собирают школьный портфель.

Елена Вергейчик, заведующая отделением Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения:

Как правило, это карандаши, ручки, фломастеры, тетрадки. Это самый такой набор, который очень сильно востребован в любом классе.

Виктория Романович, директор Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения:

С каждым годом количество семей, детей, которым оказывается помощь к школе, увеличивается. За последние 7 лет такая помощь увеличилась от 231 семьи до 931-й. То есть постоянно растет население, очень много многодетных семей.