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Скоро в школу! В Дзержинском районе малообеспеченным семьям окажут финансовую помощь

14 августа 2020 14:16
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Новости Беларуси. Благотворительный марафон до 1 сентября. В Дзержинском районе было организовано четыре акции по сбору детей в школу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Скоро в школу! В Дзержинском районе малообеспеченным семьям окажут финансовую помощь-1

Приоритет отдается многодетным малообеспеченным семьям и родителям, воспитывающим школьников с ограниченными возможностями.

Скоро в школу! В Дзержинском районе малообеспеченным семьям окажут финансовую помощь-4

Таким образом округ планирует поддержать почти 2000 детей. Более половины уже получили финансовую помощь. Она позволит выбрать канцелярские товары и при необходимости обновить школьный гардероб. Среди благотворительных помощников – предприятия и волонтеры, они сами собирают школьный портфель.

Скоро в школу! В Дзержинском районе малообеспеченным семьям окажут финансовую помощь-7

Елена Вергейчик, заведующая отделением Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения: 
Как правило, это карандаши, ручки, фломастеры, тетрадки. Это самый такой набор, который очень сильно востребован в любом классе.

Скоро в школу! В Дзержинском районе малообеспеченным семьям окажут финансовую помощь-10

Виктория Романович, директор Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения: 
С каждым годом количество семей, детей, которым оказывается помощь к школе, увеличивается. За последние 7 лет такая помощь увеличилась от 231 семьи до 931-й. То есть постоянно растет население, очень много многодетных семей.

Скоро в школу! В Дзержинском районе малообеспеченным семьям окажут финансовую помощь-13

В 2020 году район также планируют поддержать многодетные семьи, у которых есть первоклассники. Их 29. Для детей подготовлены яркие наборы канцелярских товаров.

# Школы в Беларуси # общество # Елена Вергейчик # Виктория Романович # Фотофакт

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