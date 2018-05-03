Как будут расти доходы населения? Вопросы по развитию экономики обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. Государственный бюджет должен служить целям социальной политики, а обязательства государства перед людьми неукоснительно выполняться. Такие акценты Александр Лукашенко расставил 3 мая во время совещания по развитию экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные задачи были озвучены в ежегодном Послании к народу и парламенту. Сейчас время конкретных действий.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Первые месяцы 2018 года показывают: начали хорошо. У экономики устойчивый рост, ВВП существенно опережает прогноз, растет производительность труда. Почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос экспорт товаров и услуг. Без малого на 22% – инвестиции в основной капитал. Сейчас главная задача – сохранить положительные тенденции роста.

Свою немаловажную роль здесь, конечно, сыграли внешние благоприятные факторы, уже в первые минуты совещания подчеркнёт Александр Лукашенко. Растут мировые цены на нефть, а значит и нефтепродукты (в прогнозе заложили уровень цены на нефть 43 доллара, сейчас – 73). Калий тоже продаём дороже. Всё это предопределяет дополнительные доходы в бюджет. Как раз от таких внешних факторов получить нужно максимальную выгоду. Именно на это и нацеливает белорусский Президент. «Мы не можем в чёрном теле держать народ». Президент Беларуси на совещании по социально-экономическому развитию страны

В то же время не забывать нужно и то, что конкурентоспособность наших товаров должна быть такой, чтобы внешние факторы влияли на нас минимально. Это одна из главных задач. А ещё суть успешной экономики. Кто знает, быть может, завтра наши потенциальные экспортные ниши займут другие. Нельзя забывать про поиск новых рынков и диверсификацию. Да к тому же на традиционно востребованных на мировом рынке товарах, что называется зацикливаться нельзя. «МТЗ», «МАЗ», «БелАз», «Белкоммунамаш». Это, бесспорно, белорусские бренды.

Тем не менее ставку нужно делать на создание абсолютно новых производств. Дополнительные привилегии бизнесменам дал недавний декрет «О развитии предпринимательства». При этом предприятия нужны такие, которые смогут безбедно жить без постоянной подпитки из госбюджета. Кстати, та самая «финансовая подпитка» – вопрос серьёзный. Бездумной помощи уж точно не будет. К каждому предприятию индивидуальный подход.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

Вопрос, какие это меры должны быть. Прежде всего, организационного характера – наведение порядка, дисциплина, снижение затрат, так и государственная поддержка в виде денежных средств это будет индивидуальный набор инструментов. Было предложено правительству (и это должны услышать руководители регионов, предприятий, отраслей) вообще лучше такие предложения не вносить. А если вносить, то за каждую запятую и каждую цифру будет жесткая ответственность. Бюджет в первую очередь - для сферы социальной. Для увеличения пенсий, заработных плат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основа нашей экономической политики незыблема. Если видите необходимость преобразования в любом направлении экономики, жизни общества, особенно предприятия материальной сферы, закон один – социальная ответственность и учет интересов нашего народа и наших людей. Мы должны исходить из того, что у нас есть обязательства перед народом, которые требуют неукоснительного соблюдения и выполнения. Цель неизменна – обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики.

А ведь о задачах, в том числе экономических, говорили совсем недавно. Во время ежегодного Послания белорусскому народу и парламенту. В первую очередь достижение к концу следующей пятилетки валового внутреннего продукта не менее 100 миллиардов долларов. И для такого опережающего роста стратегические шаги должны быть во всех сферах. Инвестиционной, налоговой, финансовой, в реальном секторе, сфере услуг.

Неудивительно, что на совещании во Дворце Независимости -представители правительства, Национального банка, профильных ведомств. Министр экономики заверяет: ничего не выполнимого нет. План уже разработан. Он-то как раз и поможет достичь ту самую планку в 100 миллиардов. А ещё модернизация, IT-технологии, свободные экономические зоны – всё это, по мнению Владимира Зиновского, как раз и сработает на результат. Владимир Зиновский: Министерство экономики разрабатывает план по индустриализации нашей страны

Главным показателем дел в экономике была и остаётся промышленность. Хорошая работа всего промышленного комплекса определяет и подвижки в доходной части бюджета. Так, в первом квартале 2018 успехи есть. Не хватает разве что так называемой «инновационной составляющей». А ведь за этим будущее.

О создании высокопроизводительных рабочих мест Президент говорил не раз. Как раз на таких предприятиях у людей должна быть и достойная заработная плата. В целом по стране задача по-прежнему стоит всё та же – тысяча рублей. В декабре 2017 года средняя заработная плата достигла 997. Повышать средний показатель намерены за счёт бюджетников и увеличения их доходов. Андрей Кобяков:

Должны быть реализованы меры по тем предприятиям, где зарплата 300-400 рублей, чтобы по этим предприятиям было реализован комплекс мер, который бы позволил им обеспечить при опережающих темпах роста производительности труда соответствующий рост заработной платы. Задача непростая.