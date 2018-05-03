Владимир Зиновский: Министерство экономики разрабатывает план по индустриализации нашей страны

Основные задачи были озвучены 24 апреля в ежегодном Послании к народу и парламенту.

Новости Беларуси. Государственный бюджет должен служить целям социальной политики, а обязательства государства перед людьми неукоснительно выполняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие акценты Александр Лукашенко расставил во время совещания по развитию экономики.

Сейчас время конкретных действий. Как подчеркнул глава государства, сегодня сложились благоприятные внешние условия. Растут цены на нефть, дороже стали продавать калий. Важно не упустить момент и использовать его с максимальной выгодой. Главный вопрос, который требует вдумчивого обсуждения, – на что будем тратить государственный бюджет.

«Мы не можем в чёрном теле держать народ». Президент Беларуси на совещании по социально-экономическому развитию страны

Конкретные вопросы к участникам совещания: какими темпами будут расти доходы населения, где есть резервы и достаточны ли меры, которые принимаются в стране для погашения госдолга. Ранее глава государства дал поручение достигнуть до конца 2025 года ВВП в 100 миллиардов долларов.

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:

100 миллиардов – это действительно очень напряженная, колоссальная сумма для нашего государства, но нет ничего невыполнимого.

Министерство экономики весь прошлый год и начало этого года занимается разработкой плана, так называемой индустриализации нашей страны, где будут привязаны к каждому из 118 районов определенные инвестиционные проекты – будь то Министерствами озвученные либо выработанные губернаторами. Вполне реально – это 1740 проектов пока в этом плане.