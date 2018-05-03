Владимир Зиновский: Министерство экономики разрабатывает план по индустриализации нашей страны

Новости Беларуси. Государственный бюджет должен служить целям социальной политики, а обязательства государства перед людьми неукоснительно выполняться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие акценты Александр Лукашенко расставил во время совещания по развитию экономики.
Основные задачи были озвучены 24 апреля в ежегодном Послании к народу и парламенту.
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Все темы в одном материале
Сейчас время конкретных действий. Как подчеркнул глава государства, сегодня сложились благоприятные внешние условия. Растут цены на нефть, дороже стали продавать калий. Важно не упустить момент и использовать его с максимальной выгодой. Главный вопрос, который требует вдумчивого обсуждения, – на что будем тратить государственный бюджет.
«Мы не можем в чёрном теле держать народ». Президент Беларуси на совещании по социально-экономическому развитию страны
Конкретные вопросы к участникам совещания: какими темпами будут расти доходы населения, где есть резервы и достаточны ли меры, которые принимаются в стране для погашения госдолга. Ранее глава государства дал поручение достигнуть до конца 2025 года ВВП в 100 миллиардов долларов.
Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:
100 миллиардов – это действительно очень напряженная, колоссальная сумма для нашего государства, но нет ничего невыполнимого.
Министерство экономики весь прошлый год и начало этого года занимается разработкой плана, так называемой индустриализации нашей страны, где будут привязаны к каждому из 118 районов определенные инвестиционные проекты – будь то Министерствами озвученные либо выработанные губернаторами. Вполне реально – это 1740 проектов пока в этом плане.
Основная задача, которую Президент ставит перед правительством – повышение доходов населения. Средняя зарплата в Беларуси в марте выросла до 927 рублей. С 1 мая увеличены трудовые пенсии.
Александр Лукашенко потребовал от правительства и представителей Национального банка обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста экономики.