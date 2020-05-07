«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова

Лето близко! Каждый год включение миллиона водных струй символизирует приход тепла. Фонтаны давно стали неотъемлемой частью городского декора.

Первый был открыт в столице больше века назад в Александровском сквере. «Мальчик с лебедем» радует прогуливающихся минчан и по сей день. Между тем, новые сооружения, схемы и аппараты приходят на замену старым и милым сердцу конструкциям.

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Инновации – это знаете, как мы пользовались печатной машинкой, а потом стали пользоваться компьютером. На фонтанах инновация – там, где фонтан управлялся одной задвижкой, а стал управляться с помощью компьютера. Один из символов столицы – фонтан у Большого театра. Это самый крупный по размеру фонтан в городе, для заполнения которого требуется примерно 300 тысяч литров воды.

А вот на пересечении улиц Пулихова и Первомайской фонтан поскромнее. Сегодня здесь кипит работа по его апгрейду.

Владимир Бабивский:

Это будет светодинамический фонтан с интересным дизайном. Проектный эскиз этого фонтана был победителем конкурса, который проводился БРСМ. Фонтан представляет из себя круглую чашу, два параллельных коридора и лабиринт из вертикальных струй.

Все чаши станут вровень с тротуаром. Декоративные элементы выполнены в светлых цветах, а высота струй будет около 3 метров.

Завершается и благоустройство территории. Готовятся смотровые площадки, продумывается озеленение и освещение. Видимая часть вскоре будет готова. А вот механизм уже давно работает, как часы.

Владимир Бабивский:

Мы находимся в сердце фонтана – это насосная камера, где скрыта от глаз та основная часть фонтана, которая позволяет видеть ту игру струй на поверхности. Фонтан практически не требует участия человека в работе оборудования, запуске сценариев его работы, перехода из одного режима в другой. На фонтане будут запрограммированы ряд сцен, по которым будет игра струй радовать жителей и гостей города.

Для допуска фонтанов к эксплуатации осталось лишь смонтировать оборудование и установить насадки. Все работы, уверяют специалисты, будут завершены в срок и водные фейерверки вот-вот порадуют минчан. Сами они тоже с нетерпением ждут, когда оживут фонтаны.

Жители Минска:

Любимых, как таковых, нет, но нравится вот на Комаровском рынке. Прежде всего, это красота, наверное, радость детям и взрослым. Свежесть летом, отдыхаешь от работы, от какой-то суеты.

Мне фонтаны нравятся, я считаю, что чем больше их, тем лучше. На воду можно смотреть бесконечно. Особенно если сделать их красивыми большими, с подсветкой, то это вдвойне приятней. Это здорово, когда в городе очень много фонтанов! Потому что это красота, это вдохновение, это удовольствие. Очень любимый, старый фонтан возле Купаловского театра в скверике. Вот моя внучка больше всего любит его. Это музыка души, поэтому чем больше будет в городе фонтанов, тем лучше будет каждому из нас.