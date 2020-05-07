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«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова

07 мая 2020 08:03
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Лето близко! Каждый год включение миллиона водных струй символизирует приход тепла. Фонтаны давно стали неотъемлемой частью городского декора.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-1

Первый был открыт в столице больше века назад в Александровском сквере. «Мальчик с лебедем» радует прогуливающихся минчан и по сей день. Между тем, новые сооружения, схемы и аппараты приходят на замену старым и милым сердцу конструкциям.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-4

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Инновации – это знаете, как мы пользовались печатной машинкой, а потом стали пользоваться компьютером. На фонтанах инновация – там, где фонтан управлялся одной задвижкой, а стал управляться с помощью компьютера.

Один из символов столицы – фонтан у Большого театра. Это самый крупный по размеру фонтан в городе, для заполнения которого требуется примерно 300 тысяч литров воды.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-7

А вот на пересечении улиц Пулихова и Первомайской фонтан поскромнее. Сегодня здесь кипит работа по его апгрейду.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-10

Владимир Бабивский:
Это будет светодинамический фонтан с интересным дизайном. Проектный эскиз этого фонтана был победителем конкурса, который проводился БРСМ. Фонтан представляет из себя круглую чашу, два параллельных коридора и лабиринт из вертикальных струй.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-13

Все чаши станут вровень с тротуаром. Декоративные элементы выполнены в светлых цветах, а высота струй будет около 3 метров.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-16

Завершается и благоустройство территории. Готовятся смотровые площадки, продумывается озеленение и освещение. Видимая часть вскоре будет готова. А вот механизм уже давно работает, как часы.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-19

Владимир Бабивский:
Мы находимся в сердце фонтана – это насосная камера, где скрыта от глаз та основная часть фонтана, которая позволяет видеть ту игру струй на поверхности. Фонтан практически не требует участия человека в работе оборудования, запуске сценариев его работы, перехода из одного режима в другой. На фонтане будут запрограммированы ряд сцен, по которым будет игра струй радовать жителей и гостей города.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-22

Для допуска фонтанов к эксплуатации осталось лишь смонтировать оборудование и установить насадки. Все работы, уверяют специалисты, будут завершены в срок и водные фейерверки вот-вот порадуют минчан. Сами они тоже с нетерпением ждут, когда оживут фонтаны. 

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-25

Жители Минска:
Любимых, как таковых, нет, но нравится вот на Комаровском рынке.

Прежде всего, это красота, наверное, радость детям и взрослым. Свежесть летом, отдыхаешь от работы, от какой-то суеты.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-28

Мне фонтаны нравятся, я считаю, что чем больше их, тем лучше. На воду можно смотреть бесконечно. Особенно если сделать их красивыми большими, с подсветкой, то это вдвойне приятней.

Это здорово, когда в городе очень много фонтанов! Потому что это красота, это вдохновение, это удовольствие. Очень любимый, старый фонтан возле Купаловского театра в скверике. Вот моя внучка больше всего любит его. Это музыка души, поэтому чем больше будет в городе фонтанов, тем лучше будет каждому из нас.

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова-31

Как будет выглядеть гигантский светомузыкальный фонтан на Свислочи? Показываем эскизы

График работы фонтана будет опубликован на сайте «Минскзеленстроя».

# Фонтаны Минска # общество # Владимир Бабивский # Фотофакт # Строительство

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