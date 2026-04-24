Новости по тегу #Фонтаны Минска

В 2026 году в парке Челюскинцев – новый экстремальный аттракцион «Микс», а в парке Горького – детская «Пожарная команда». Туда же переезжают «Розовый слон» и «5-D» из парка имени Уго Чавеса.
Параллельно столичные парки переходят на осенний режим работы. С 28 сентября аттракционы завершают свой сезон в парке имени Челюскинцев, парке имени Уго Чавеса и парке 500-летия Минска. Исключением станет Центральный детский парк имени Горького.
Традиционно последний рабочий день столичных фонтанов приходится на последнюю пятницу сентября. По завершению сезона гейзеры консервируют на зиму.
Вне графика работы фонтаны могут приостанавливать работу при сильном дожде, температуре воздуха меньше +10 градусов, существенном усилении ветра. Весенне-летний сезон традиционно продлится до последней пятницы сентября.
В Минске расположено около 40 фонтанов. Самый первый появился в Купаловском (Александровском) сквере. Это знаменитый «Мальчик с лебедем».
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