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Новости по тегу #Фонтаны Минска

Сезон парков и фонтанов – Минск открывает аттракционы и включает фонтаны после зимней паузы
24 апреля 2026 07:00

Сезон парков и фонтанов – Минск открывает аттракционы и включает фонтаны после зимней паузы

Сезон фонтанов в Минске закончится 30 сентября
26 сентября 2025 17:49

Сезон фонтанов в Минске закончится 30 сентября

В Минске завершается сезон работы фонтанов
04 сентября 2025 17:41

В Минске завершается сезон работы фонтанов

В Минске с 25 апреля начинают работу фонтаны
25 апреля 2025 07:08

В Минске с 25 апреля начинают работу фонтаны

Минские фонтаны начали консервировать на зиму
04 октября 2024 20:12

Минские фонтаны начали консервировать на зиму

В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?
26 апреля 2024 18:48

В Минске стартовал сезон фонтанов. Где увидеть самый красивый и необычный?

Сезон фонтанов завершится в Минске 29 сентября
29 сентября 2023 17:07

Сезон фонтанов завершится в Минске 29 сентября

Фонтаны Минска заканчивают летний сезон
29 сентября 2023 06:06

Фонтаны Минска заканчивают летний сезон

В Минске стартовал сезон фонтанов – они будут работать по будням с 11 утра до 9 вечера
28 апреля 2023 15:06

В Минске стартовал сезон фонтанов – они будут работать по будням с 11 утра до 9 вечера

Когда в Минске включат фонтаны?
06 апреля 2023 14:04

Когда в Минске включат фонтаны?

В Минске включили фонтаны. Сколько они будут работать?
29 апреля 2022 18:25

В Минске включили фонтаны. Сколько они будут работать?

Минск готовится к запуску фонтанов. Старт сезона совсем скоро
28 марта 2022 17:18

Минск готовится к запуску фонтанов. Старт сезона совсем скоро