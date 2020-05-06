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В Беларуси выздоровели 4388 пациентов, у которых диагностирован коронавирус

06 мая 2020 11:35
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Новости Беларуси. Последние цифры от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 4388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Беларуси выздоровели 4388 пациентов, у которых диагностирован коронавирус-1

Зарегистрированы 19 255 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,7 % от количества проведенных анализов. Всего выполнено 220 045 тестов. За весь период распространения COVID-19 умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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