Гайдукевич: «Белорусы умеют шутить. Я столько юмора прочитал, связанного с пандемией. Это хороший показатель нации»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Белорусы умеют шутить. Я вот убедился в пандемию – я столько юмора прочитал в последнее время, связанного с пандемией. Даже в такие времена, это хороший показатель нации, между прочим. Которая умеет юморить, шутить, даже сами себя в той ситуации, когда где-то и тяжеловато бывает.