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Гайдукевич: «Белорусы умеют шутить. Я столько юмора прочитал, связанного с пандемией. Это хороший показатель нации»

06 мая 2020 11:32
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Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Гайдукевич: «Белорусы умеют шутить. Я столько юмора прочитал, связанного с пандемией. Это хороший показатель нации»-1

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Белорусы умеют шутить. Я вот убедился в пандемию – я столько юмора прочитал в последнее время, связанного с пандемией. Даже в такие времена, это хороший показатель нации, между прочим. Которая умеет юморить, шутить, даже сами себя в той ситуации, когда где-то и тяжеловато бывает.

# Коронавирус # общество # Олег Гайдукевич

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