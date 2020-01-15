Прямой эфир

График приёма представителей Администрации Президента в январе

15 января 2020 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Личные встречи представителей власти и граждан продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

График приёма представителей Администрации Президента в январе-1

Например, 16 января со своими вопросами можно обратиться к замглавы Администрации Президента Ольге Чуприс. Прием начнется в 10.00 утра. В этот же день обращения жителей готов рассмотреть помощник Президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Встреча пройдет в Давид-Городке на территории электромеханического завода.  

График приёма представителей Администрации Президента в январе-4

На следующей неделе личные приемы граждан проведут сразу два помощника Президента: по Минской области и Минску. Во вторник и среду. Ну а 23 января на вопросы граждан ответит начальник главного экономического управления Администрации Президента Дмитрий Барабанов.

График приёма представителей Администрации Президента в январе-7

В последнюю неделю января встречи представителей Администрации Президента состоятся во вторник и среду. Приемы граждан проведут помощники главы государства по Витебской области, Брестской и Гродненской. Встречи пройдут в Орше, Барановичах и Гродно. 

# Прием граждан # общество # Ольга Чуприс # Анатолий Маркевич # Дмитрий Барабанов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы достигли того, чего хотели». Сбор по разминированию проходит под Минском
15 января 2020 14:01

«Мы достигли того, чего хотели». Сбор по разминированию проходит под Минском

Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?
15 января 2020 13:50

Въезд по мобильнику и умный шлагбаум. Минчане за свой счёт построили парковку на пустыре. Как оборудовать такую же?

Дмитрий Воронюк: «В других странах часто говорят: «Слушайте, вам молиться надо на Президента»
15 января 2020 13:38

Дмитрий Воронюк: «В других странах часто говорят: «Слушайте, вам молиться надо на Президента»