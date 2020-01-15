График приёма представителей Администрации Президента в январе

Новости Беларуси. Личные встречи представителей власти и граждан продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Личные встречи представителей власти и граждан продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, 16 января со своими вопросами можно обратиться к замглавы Администрации Президента Ольге Чуприс. Прием начнется в 10.00 утра. В этот же день обращения жителей готов рассмотреть помощник Президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Встреча пройдет в Давид-Городке на территории электромеханического завода.
На следующей неделе личные приемы граждан проведут сразу два помощника Президента: по Минской области и Минску. Во вторник и среду. Ну а 23 января на вопросы граждан ответит начальник главного экономического управления Администрации Президента Дмитрий Барабанов.
В последнюю неделю января встречи представителей Администрации Президента состоятся во вторник и среду. Приемы граждан проведут помощники главы государства по Витебской области, Брестской и Гродненской. Встречи пройдут в Орше, Барановичах и Гродно.