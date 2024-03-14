Иран представит 500 книг, Китай – 1650. Владимир Андриевич о международной выставке-ярмарке в Минске

14 марта – старт 31-й минской международной книжной выставки-ярмарки. Подробнее о важном событии поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

В этом году выставка посвящается 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летию принятия Конституции Республики Беларусь, 30-летию института президентства в нашей стране и Году качества.

Рядом с центральным стендом буду размещен фотографии, которые показывают, что происходило в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, что из себя представлял Минск в 1944 году и сегодня, как преобразилась Беларусь за годы независимости.

Будет участвовать 20 стран. Акцент сделали на русскую и восточную литературу, культуру, книгу, потому что центральным гостем нашей выставки впервые будет выступать Исламская Республика Иран. Книги этой страны всегда уникальны. Экспоненты Ирана представят 500 книг.