Тракторы BELARUS сравнивают с автоматом Калашникова. Чем уникальна техника белорусского производства?

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. Александр Лукашенко дарит российскому лидеру на день рождения самую мирную в мире машину. Но на мировой гибридной войне это действительно современное, технологичное и высокоточное «оружие».

Нет, не массового поражения, а надежной защиты. За BELARUS как за каменной стеной.

– Что в подарок привезли, если не секрет? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Трактор.

– А трактор какой, Александр Григорьевич?

– Такой, на котором я работаю, – BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки. Будем сеять хлеб. Вырастим – и Дуде, Моравецкому, Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам.

Игорь Земцов, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству:

Часто сравнивают, например, с автоматом Калашникова: безотказный, как автомат Калашникова. Слово «безотказный» – это ключевое в этой истории. Некогда чинить, некогда что-то делать. Надо, чтобы он работал. Техника сложная, рассчитана на разные виды деятельности, начиная от обработки почвы и заканчивая косьбой, транспортными работами. То есть это гораздо сложнее, чем любой легковой автомобиль. Это как швейцарский нож – в нем много вариантов использования. Удивляешься, как люди могут придумать. Например, я видел, как трактор МТЗ являлся двигателем парома. То есть он работал, колеса крутились. Ну и паром двигался.