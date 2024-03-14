Тракторы BELARUS сравнивают с автоматом Калашникова. Чем уникальна техника белорусского производства?
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Александр Лукашенко дарит российскому лидеру на день рождения самую мирную в мире машину. Но на мировой гибридной войне это действительно современное, технологичное и высокоточное «оружие».
Нет, не массового поражения, а надежной защиты. За BELARUS как за каменной стеной.
– Что в подарок привезли, если не секрет?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Трактор.
– А трактор какой, Александр Григорьевич?
– Такой, на котором я работаю, – BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки. Будем сеять хлеб. Вырастим – и Дуде, Моравецкому, Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам.
Игорь Земцов, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству:
Часто сравнивают, например, с автоматом Калашникова: безотказный, как автомат Калашникова. Слово «безотказный» – это ключевое в этой истории. Некогда чинить, некогда что-то делать. Надо, чтобы он работал. Техника сложная, рассчитана на разные виды деятельности, начиная от обработки почвы и заканчивая косьбой, транспортными работами. То есть это гораздо сложнее, чем любой легковой автомобиль. Это как швейцарский нож – в нем много вариантов использования. Удивляешься, как люди могут придумать. Например, я видел, как трактор МТЗ являлся двигателем парома. То есть он работал, колеса крутились. Ну и паром двигался.
Как отправить этот «корабль» в большое плавание, знает Татьяна Захожая. В армии белорусских трактористов одна из немногих «железных леди». Уже на заслуженном отдыхе, но бывших в самой мирной профессии не бывает.
Татьяна Захожая:
Надежность его чувствуешь. Если вдруг какая-то поломка, это уже сбой какой-то пошел, и доверия тебе уже не будет, поэтому всегда надо за ним смотреть. И разговариваю, особенно зимой в условиях тяжелых, просишь: «Ну, родимый мой, помоги, давай-давай». И все хорошо. Он как бы чувствует тебя, и без эксцессов проходит все.
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