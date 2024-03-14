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Шеф-повар рассказал простой рецепт тортильи с творогом, цукини и зеленью

14 марта 2024 14:35
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим испанскую тортилью с творогом, кабачком и зеленью. Нам понадобится кабачок, творог, яйца, мята, тимьян, петрушка, укроп, базилик и немного муки, а также майонез.

Шеф-повар рассказал простой рецепт тортильи с творогом, цукини и зеленью-1

Нарезаем кабачок. Кабачки берем небольшие, чтобы не удалять у них семена. Нарезаем их кружочками толщиной 2-3 миллиметра.

Шеф-повар рассказал простой рецепт тортильи с творогом, цукини и зеленью-4

Делаем основу для тортильи. Для этого нам понадобится творог и пять куриных яиц. Зелень нарезаем мелко и перекладываем ее к яйцам.

Тортилья – это национальное мексиканское блюдо, представляющее собой тонкую лепешку из кукурузной муки. Можно использовать ее просто в виде хлеба. Также можно обжаривать либо заворачивать в нее какую-либо начинку. Тортильей можно называть не только лепешку, но и своего рода вот такой овощной омлет.

Шеф-повар рассказал простой рецепт тортильи с творогом, цукини и зеленью-7

Нам осталось добавить майонез. Сегодня я буду использовать майонез «Провансаль» с лимонным соком торговой марки «Золотая капля». Это вариация классического майонеза, в котором используется лимонный сок для придания особого вкуса и аромата. Вкус нежный, с приятной кислинкой, густой, натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Имеет насыщенный вкус, множество питательных веществ и универсален в использовании. Майонез можно использовать в качестве приправы для мясных и овощных блюд, фруктовых салатов, первых и вторых блюд.

Добавляем майонез и перемешиваем.

Шеф-повар рассказал простой рецепт тортильи с творогом, цукини и зеленью-10

Осталось только обжарить ингредиенты. Разогреваем сковородку и наливаем на нее растительное масло. Выкладываем цукини. Добавляем соль, перец, цветки тимьяна и листики мяты. Перемешиваем.

Добавляем воду и оставляем протушиться под крышкой на пару минут. Цукини готов. Перекладываем его в нашу яично-творожную массу.

Шеф-повар рассказал простой рецепт тортильи с творогом, цукини и зеленью-13

Разогреваем сковородку, наливаем на нее растительное масло, перемешиваем всю массу и выливаем на сковородку. Жарим все 7-8 минут под крышкой.

Шеф-повар рассказал простой рецепт тортильи с творогом, цукини и зеленью-16

Тортилья готова, она нежная, сочная. Осталось только ее выложить в тарелку. Украшаем тортилью микрозеленью подсолнечника. В микрозелени концентрация полезных веществ намного больше, чем в обычном пучке зелени. Готовить такую тортилью – сплошное удовольствие, рецепт очень простой, получится даже у тех, кто никогда не готовил. Вкус приятно удивит вас и ваших близких.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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