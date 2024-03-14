Шеф-повар рассказал простой рецепт тортильи с творогом, цукини и зеленью

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим испанскую тортилью с творогом, кабачком и зеленью. Нам понадобится кабачок, творог, яйца, мята, тимьян, петрушка, укроп, базилик и немного муки, а также майонез.

Нарезаем кабачок. Кабачки берем небольшие, чтобы не удалять у них семена. Нарезаем их кружочками толщиной 2-3 миллиметра.

Делаем основу для тортильи. Для этого нам понадобится творог и пять куриных яиц. Зелень нарезаем мелко и перекладываем ее к яйцам.

Тортилья – это национальное мексиканское блюдо, представляющее собой тонкую лепешку из кукурузной муки. Можно использовать ее просто в виде хлеба. Также можно обжаривать либо заворачивать в нее какую-либо начинку. Тортильей можно называть не только лепешку, но и своего рода вот такой овощной омлет.