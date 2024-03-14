Трактор BELARUS поставляется с гарантией до 5 лет. Как санкции помогли развиться белорусскому бренду техники?

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны.

В строю BELARUS все от мала до велика: от шустрых малышей до авторитетных тяжеловесов. На очереди электротрактор, а еще новый гигант: более 500 лошадиных сил под капотом – эта премьера совсем скоро обещает быть громкой. Ну а пока еще один красавец – настоящая гордость МТЗ в Год качества. Перед тем как любая новинка выйдет в поле, настоящий тракторный тест-драйв. За него отвечает испытатель Денис, который, впрочем, профи и в тракторном биатлоне, и в тракторных танцах – бывает и такое!

Денис Артюх, водитель-испытатель ОАО «МТЗ»:

Все просто, ничего сложного нет. Я уже занимаюсь не один год. Натренированный, уже знаю, какие движения на задних колесах, тоже ездит. Во время биатлона адреналин идет. Это захватывающе, совсем все по-другому идет. На танцах все равномерно, спокойно идет, то есть делай свою работу и все. А там уже надо и стрелять, и бегать, и на тракторе надо уметь заехать, в поворот вписаться. Уверенно наш BELARUS себя чувствует и в экстремальных заездах, и на мировом санкционном бездорожье. Парадокс, но факт: рестрикции не только не притормозили наше производство, но и открыли новые возможности для национального бренда. Да, это был выход из зоны комфорта, но турбулентность сменяется новыми горизонтами.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Сегодня рынок сузился, но требования к качеству увеличились. И тот шаг, что сегодня трактор BELARUS в Республике Беларусь поставляется с гарантией 3-5 лет, это говорит уже о многом. Гарантию так просто дать невозможно: если ты не уверен в продукции, будет коллапс. Я не скажу, что все вопросы до конца мы решили со своими партнерами. Но мы идем уверенными шагами к тому, чтобы цена-качество нашего совместного продукта были востребованы на рынке, были восприняты нашими потребителями.

Михаил Ледвик, начальник центра компетенций ОАО «МТЗ»:

На мой взгляд, это благо было. Потому что на самом деле это позволило встрепенуться, не почивать на лаврах существующих производственных каких-то вещей, не опираться на чьи-то разработки, технологии, а думать над развитием своих. И это на самом деле дало толчок для того, чтобы развивать это направление. Да, это создало определенные сложности на переходный период, потому что были тесно завязаны по кооперации на западные поставки по комплектующим. Но кто не борется и не хочет выжить, тот и не выживет.