Белоруски впервые в составе экспедиции на МКС! Как космонавты тренируются перед полётом?
До момента, когда полет на МКС совершит первая женщина-космонавт из Беларуси, остается совсем немного времени. Сегодня, 28 февраля, основной экипаж, в состав которого входят российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт NАSА Трейси Дайсон, прошел экзаменационное испытание на тренажере российского сегмента МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, запуск корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур планируется на 21 марта.
Как тренируются перед полетом межпланетные путешественники? И есть ли шанс попасть на пересдачу? Ближе к звездам побывал и Константин Герцев.
Все, как на студенческой скамье: комиссия, билеты и то самое волнение. Космический экзамен сегодня сдавали те, кто претендует на свой звездный билет. Это основной и дублирующий экипажи следующей – 21-й экспедиции на МКС. Для независимой Беларуси событие эпохальное: впервые в составе наши соотечественницы – Марина Василевская и Анастасия Ленкова.
Согласно процедуре, космонавты на Земле должны доказать, что готовы к любым внештатным ситуациям на орбите. Среди условных неполадок, которые надо устранить: разгерметизация, возгорание и даже самая бытовая вещь, как поломка микроволновой печи.
Марина Василевская, участница космического полета:
Все аварийные ситуации для того и аварийные, что к ним нужно быть готовым, поэтому мы отрабатывали, занимались, обучались. Мы готовы, я надеюсь, что мы отработаем любую внештатную ситуацию достойно.
– Как вы спали сегодня?
– Хорошо.
Экипаж Олега Новицкого проходит экзаменационную тренировку перед отправкой на МКС.
Оба экипажа интернациональны. Компанию белорускам составили россияне Олег Новицкий и Иван Вагнер, а также два американца – Трейси Дайсон и Дональд Петтит. Да, в космосе нет границ и политический предрассудков, поэтому, отвечая на вопросы журналистов, астронавтка NАSА не скупилась на комплименты.
Трейси Дайсон, бортинженер корабля «Союз МС-25»:
Фантастический, веселый и опытный.
За каждый движением на условной орбите наблюдают инструкторы. Внутри каждого макета с десяток камер – ту ли кнопку нажали, тот ли штекер воткнули. И главное, по протоколу ли действуют. На итоговую оценку влияет каждый элемент, чем больше штрафных баллов, тем меньше шансов пойти на старт. В истории были случаи, когда экипаж отправляли на пересдачу.
Константин Герцев, корреспондент:
Старт, подъем, выведение, еще раз подъем, сближение и, наконец, состыковка. На корабле «Союз» экипаж пройдет, пожалуй, самую ответственную часть своего космического пути, поэтому даже на финальной тренировке перед экзаменами, когда все, казалось, позади, обороты не сбавляют. Четыре часа занятий до обеда и четыре – после. Повторение – мать учения.
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