Белоруски впервые в составе экспедиции на МКС! Как космонавты тренируются перед полётом?

До момента, когда полет на МКС совершит первая женщина-космонавт из Беларуси, остается совсем немного времени. Сегодня, 28 февраля, основной экипаж, в состав которого входят российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и астронавт NАSА Трейси Дайсон, прошел экзаменационное испытание на тренажере российского сегмента МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, запуск корабля «Союз МС-25» с космодрома Байконур планируется на 21 марта. Как тренируются перед полетом межпланетные путешественники? И есть ли шанс попасть на пересдачу? Ближе к звездам побывал и Константин Герцев.

Все, как на студенческой скамье: комиссия, билеты и то самое волнение. Космический экзамен сегодня сдавали те, кто претендует на свой звездный билет. Это основной и дублирующий экипажи следующей – 21-й экспедиции на МКС. Для независимой Беларуси событие эпохальное: впервые в составе наши соотечественницы – Марина Василевская и Анастасия Ленкова.

Согласно процедуре, космонавты на Земле должны доказать, что готовы к любым внештатным ситуациям на орбите. Среди условных неполадок, которые надо устранить: разгерметизация, возгорание и даже самая бытовая вещь, как поломка микроволновой печи.

Марина Василевская, участница космического полета:

Все аварийные ситуации для того и аварийные, что к ним нужно быть готовым, поэтому мы отрабатывали, занимались, обучались. Мы готовы, я надеюсь, что мы отработаем любую внештатную ситуацию достойно.

– Как вы спали сегодня?

– Хорошо. Экипаж Олега Новицкого проходит экзаменационную тренировку перед отправкой на МКС.

Оба экипажа интернациональны. Компанию белорускам составили россияне Олег Новицкий и Иван Вагнер, а также два американца – Трейси Дайсон и Дональд Петтит. Да, в космосе нет границ и политический предрассудков, поэтому, отвечая на вопросы журналистов, астронавтка NАSА не скупилась на комплименты.

Трейси Дайсон, бортинженер корабля «Союз МС-25»:

Фантастический, веселый и опытный. За каждый движением на условной орбите наблюдают инструкторы. Внутри каждого макета с десяток камер – ту ли кнопку нажали, тот ли штекер воткнули. И главное, по протоколу ли действуют. На итоговую оценку влияет каждый элемент, чем больше штрафных баллов, тем меньше шансов пойти на старт. В истории были случаи, когда экипаж отправляли на пересдачу.