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Как белорусские города встречают «Марафон единства»? Артисты поделились впечатлениями

22 октября 2024 08:10
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Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» продолжает свое путешествие по Беларуси. Напомним, акция стартовала в Молодечно Минской области 11 октября. В минувшую субботу концерты и всевозможные развлекательные мероприятия отгремели в Гомеле, а в предстоящие выходные этот культурный форум пройдет в Жлобине. О том, как это было и что ждет зрителей впереди, нам расскажут наши гости.

В студии «Нового утра» Лера Бернатович, певица, и Артем Скороль, певец.

Александр Меженный, ведущий:
Общение со зрителем всегда впечатляет. Вы были в Молодечно, в Гомеле, Жлобин на подходе. Для вас это первые большие гастрольные туры?

Как белорусские города встречают «Марафон единства»? Артисты поделились впечатлениями-2

Артем Скороль, певец:
Это не первый наш тур, мы еще в прошлом году ездили с Дим Димычем, Улькой Пулькой по городам. Нам нравится ездить, потому что это очень большой опыт, большие сцены. В основном «Марафон единства» проходит в ледовых дворцах, каждый раз новая программа.

Александр Меженный:
Публика отличается в городах?

Артем Скороль:
На самом деле одинаково, везде зрители поддерживают, хлопают.

Лера Бернатович, певица:
Отдача хорошая, что в Гомеле, что в Молодечно, очень приятно.

Подробности в видео.

# Акции # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Александр Стасевич # Фестиваль

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