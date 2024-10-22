Как белорусские города встречают «Марафон единства»? Артисты поделились впечатлениями

Республиканская общественно-культурная акция «Марафон единства» продолжает свое путешествие по Беларуси. Напомним, акция стартовала в Молодечно Минской области 11 октября. В минувшую субботу концерты и всевозможные развлекательные мероприятия отгремели в Гомеле, а в предстоящие выходные этот культурный форум пройдет в Жлобине. О том, как это было и что ждет зрителей впереди, нам расскажут наши гости.

В студии «Нового утра» Лера Бернатович, певица, и Артем Скороль, певец.

Александр Меженный, ведущий:

Общение со зрителем всегда впечатляет. Вы были в Молодечно, в Гомеле, Жлобин на подходе. Для вас это первые большие гастрольные туры?