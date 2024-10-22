Новобранцы из Гродненской области прошли контрольную явку в военкомате

В Беларуси в активной фазе осенний призыв. Только из Гродненской области полтысячи новобранцев отправятся на прохождение срочной военной службы. Они прошли контрольную явку в военкомате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для молодых людей организовали диалоговую площадку. Говорили о престиже военного дела, о преференциях, которые предоставляет государство при поступлении на службу по контракту, а также о непростой геополитической ситуации, которая складывается в мире. Молодые люди понимают ту ответственность, которая ложится на их плечи по обеспечению мира в стране.

Поддержать новобранцев пришли ветераны, представители общественных объединений и духовенства. Они поделились своим опытом армейских будней и дали напутствие юношам достойно исполнить свой долг перед Отечеством.