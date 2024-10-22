Лукашенко поздравил коллектив музея истории Великой Отечественной с 80-летием со дня образования

80 лет со дня образования отмечает музей истории Великой Отечественной войны. Александр Лукашенко поздравил коллектив учреждения с этой датой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Музей – гордость Беларуси. Начав свою историю сразу после освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, он стал символом борьбы, мужества и самоотверженности белорусского народа, его непокоренности врагу. Сегодня учреждение с честью противостоит фальсификации исторической правды о Второй мировой войне. Напоминая человечеству о тех трагических событиях, воспитывает подрастающее поколение на идеях равенства, человеколюбия и мирного сосуществования народов.

Президент Беларуси выразил уверенность, что энтузиазм и увлеченность сотрудников своим делом будут и в дальнейшем пробуждать в сердцах посетителей доброту и любовь к Родине. Сегодня в коллекции музея более 160 тысяч уникальных экспонатов. Молчаливые свидетели страшных событий наполняют 11 тематических залов и рассказывают всю историю самой кровопролитной войны в истории человечества.

Эти экспонаты – живое доказательство правды, которую на Западе сегодня пытаются исказить. Каждый год музей посещают около 570 тысяч человек. В его залах уже побывали представители 100 государств.