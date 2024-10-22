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Депутаты и сенаторы обсудят итоги работы экономики

22 октября 2024 07:17
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Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики пройдет 22 октября. Парламентарии обсудят итоги работы экономики и ключевые приоритеты ее развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты и сенаторы обсудят итоги работы экономики-2

По итогам 9 месяцев экономика Беларуси сохраняет темп роста выше прогнозных и среднемировых показателей. Значительный вклад в динамику ВВП вносят строительство, транспорт и сельское хозяйство. 

Экспорт товаров и услуг продолжает восстанавливаться, в январе-августе стоимостной объем превысил 32 миллиарда долларов, Беларусь продолжает наращивать поставки на рынки дружественных стран, в страны Азии и Африку. 

Эффективная работа экономики позволяет обеспечивать высокий уровень средней заработной платы, она практически достигла 2 тысячи 200 рублей. Реальный рост пенсий по возрасту превысил 10 %. По прогнозам Всемирного банка, в Беларуси в 2024 году ВВП увеличится на 4 %.

# Парламент Беларуси

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