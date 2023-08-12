Как белорусская милиция обеспечивает безопасность на праздниках? Рассказал представитель МВД
II Игры стран СНГ активно продолжаются. Можно прийти во Дворец спорта или на другую площадку в любом городе, где проходят состязания, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Не нужно предоставлять билеты или какие-либо документы. Вход бесплатный, просто идете и устраиваетесь на любое свободно место. Но сначала нужно пройти небольшой контроль, ведь правоохранители заботятся о нашей безопасности. Например, гражданин в нетрезвом виде или с колющим или режущим оружием на скамейку точно не попадет. Причем нацелены правоохранители всей страны не только на безопасность.
Мы поговорили об этом с Антоном Санкевичем, начальником управления идеологической работы МВД Республики Беларусь.
Как проходят праздники у милиционеров?
Александр Меженный, ведущий:
Начиная со «Славянского базара», самый большой праздник устраиваете вы. Куда ни глянешь, везде какое-то настроение, эти ростовые большие фигуры. Какими темпами живете сейчас и каким образом праздник повлиял на обычное течение жизни нашей доблестной милиции?
Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Республики Беларусь:
Спасибо за такую высокую оценку Министерству внутренних дел за проводимую нами работу в идеологическом плане. Как вы правильно отметили, правоохранители всегда рядышком находятся, всегда на месте. Мы приходим к хорошим людям с подарками, поэтому в начале беседы позвольте вручить вам сувениры от МВД. Они посвящены нашей профилактической акции «За безопасность – вместе», которая проводится в рамках II Игр стран СНГ. Кстати говоря, слоганом нашей акции и проводимой Министерством внутренних дел работы являются слова «Милиция всегда рядом».
Антон Санкевич:
Это один из символов министерства. Его имя – Топуня.
Александр Меженный:
Давайте вернемся к разговору о трудовых буднях. Какие планы поменялись, что пришлось сделать из каких-то необычных шагов? Как праздник для вас?
Антон Санкевич:
Праздник для каждого милиционера – это очень серьезные, очень ответственные будни. Мы всегда начеку, 24/7 на посту. У нас ненормированный рабочий день. Мы выходим на службу с самого раннего утра, когда еще город спит. И уходим домой, когда город засыпает.
Александр Меженный:
Раньше утренних ведущих, замечу.
Антон Санкевич:
Зная вашу занятость, почти в одно и то же время. Поэтому мы всегда начеку вместе с вами. Большая благодарность вам за ту информационную поддержку, которую вы оказываете МВД в проводимой нами работе. Дело безопасности – это дело не только одного ведомства. Это дело всего общества, неравнодушных людей, настоящих патриотов. Собственно, эти цели мы и преследуем, проводя нашу большую акцию «За безопасность – вместе», которая впервые была проведена как раз в рамках «Славянского базара». Она имела небольшой региональный уровень на территории Витебска, хотя фестиваль международный. У нас было очень много гостей. И тогда еще начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома Кубраковым Иваном Владимировичем было принято решение о проведении подобной акции на республиканском уровне. Тогда к этому подключилось само Министерство внутренних дел. И уже сегодня мы проводим нашу акцию в рамках такого серьезного международного форума, в рамках II Игр стран СНГ.
Какие средства используются для поддержания порядка?
Александр Меженный:
Я так полагаю, используются камеры всевозможные и другие способы, чтобы порядок был?
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Как получается поддерживать эту безопасность?
Антон Санкевич:
Вы очень хорошо осведомлены о нашей деятельности, современных методах профилактической работы. Действительно, так и есть. Сегодня мы обладаем достаточно большим арсеналом технических средств, которые позволяют нам негласно нести службу и наблюдать за тем, что происходит в городе, даже в самых-самых отдаленных и потаенных уголках. Скажу так, ни один правонарушитель не останется без нашего внимания, не останется безнаказанным. По городу установлены не только камеры видеонаблюдения, но и наши сотрудники в негласном режиме всегда находятся в таких самых серьезных направлениях и местах.
Александр Меженный:
Как говорится, никого не пугаем, но предупреждаем. Ведите себя хорошо – и все будет в порядке. Мы про Топуню хотим послушать и про Степаныча.
Екатерина Яцкевич:
В каком он звании, планируется ли его повышение?
Как МВД работает с детской аудиторией?
Антон Санкевич:
Мы работаем с детской аудиторией. Мы прекрасно понимаем, что правопослушное поведение должно закладываться с самых ранних возрастов. Как раз таки Топуня очень сильно нам помогает находить контакт с нашими детками. А Степаныч – это герой для детской, но более взрослой аудитории. Думаю, вы догадались, имя выбрано неслучайно. Есть дядя Степа, а это его сын. Это нынешнее поколение правоохранителей. Он очень добрый, но такой же отважный, смелый, принципиальный сотрудник, который также нам помогает.
Александр Меженный:
Кроме развлекательной части, какое еще наполнение?
Антон Санкевич:
Я бы даже не сказал развлекательной, скорее, интерактивной части, поскольку мы говорим об очень серьезных вещах и вопросах с помощью простых и доступных средств. Мы представляем такие направления, как кибербезопасность, работу в сфере наркоугрозы, работу в сфере по делам несовершеннолетних, профилактику дорожно-транспортных происшествий. Согласитесь, это очень серьезные темы. И чтобы донести это обычному человеку, который не посвящен и не погружен в эту тематику, нужно использовать простые средства. Допустим, сотрудники главного управления противодействия киберпреступности используют 3D-очки, где каждый человек может погрузить себя в сферу интернета. Наши сотрудники из наркоконтроля могут на некоторое время погрузить обычного несведущего человек в состояние, близкое к опьянению, скажем так.
На каких площадках можно поучаствовать в мероприятиях от белорусской милиции?
Александр Меженный:
За счет шлема виртуальной реальности?
Антон Санкевич:
Да, и посмотреть, как это влияет на собственные чувства, ощущения, реакцию того же водителя. У нас даже есть мобильный пункт, если человек чувствует зависимость, потребность изменить свою жизнь, мобильный пункт (это автомобиль), мы тут же сможем его направить в учреждение здравоохранения, где могут оказать соответствующую помощь. Как психологическую, так и медикаментозную.
Александр Меженный:
Я бы хотел уточнить. Возле Дворца спорта будет акция проходить. Где еще можно в ближайшие дни, может быть, не только в рамках II Игр, может, есть планы и на другие города?
Антон Санкевич:
Не только Дворец спорта. Все спортивные объекты, задействованные в проведении II Игр стран СНГ, под нашим контролем. И на всех площадках будет проводиться и уже проводится акция «За безопасность – вместе». Поэтому наших милиционеров, волонтеров вы сможете встретить на каждом спортивном объекте.
В Могилеве скоро откроют лицей МВД
Александр Меженный:
А я вот обратил внимание еще в Витебске, на некоторых точках были какие-то пункты, где рассказывали о том, как можно поступить, получить профессию, стать милиционером. Такие записи ведутся?
Антон Санкевич:
Совершенно верно. Это одно из наших ключевых направлений акции. Кроме профилактической части, интерактивной части, рассказа об истории и престиже службы, мы ведем профориентационную работу. Наши учреждения образования открывают свои двери для всех желающих. Академия Министерства внутренних дел, Могилевский институт. Наборы уже завершены, но это не значит, что вопрос поступления закрыт. Мы с удовольствием увидим наших абитуриентов и в следующем году, и на протяжении этого года. Для тех, кто только-только делает первые шаги в процессе образования, существует Специализированный лицей МВД в Минске. Скоро такой же лицей будет открыт в Могилеве. Более того, военно-патриотическое воспитание. Сейчас большое количество военно-патриотических клубов создано на территории всех городов нашей страны. И любой желающий сможет туда записаться при преодолении определенных небольших экзаменов на физическую выносливость. Таким образом мы работаем с подрастающим поколением.