Как белорусская милиция обеспечивает безопасность на праздниках? Рассказал представитель МВД

II Игры стран СНГ активно продолжаются. Можно прийти во Дворец спорта или на другую площадку в любом городе, где проходят состязания, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Не нужно предоставлять билеты или какие-либо документы. Вход бесплатный, просто идете и устраиваетесь на любое свободно место. Но сначала нужно пройти небольшой контроль, ведь правоохранители заботятся о нашей безопасности. Например, гражданин в нетрезвом виде или с колющим или режущим оружием на скамейку точно не попадет. Причем нацелены правоохранители всей страны не только на безопасность. Мы поговорили об этом с Антоном Санкевичем, начальником управления идеологической работы МВД Республики Беларусь. Как проходят праздники у милиционеров? Александр Меженный, ведущий:

Начиная со «Славянского базара», самый большой праздник устраиваете вы. Куда ни глянешь, везде какое-то настроение, эти ростовые большие фигуры. Какими темпами живете сейчас и каким образом праздник повлиял на обычное течение жизни нашей доблестной милиции?

Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Республики Беларусь:

Спасибо за такую высокую оценку Министерству внутренних дел за проводимую нами работу в идеологическом плане. Как вы правильно отметили, правоохранители всегда рядышком находятся, всегда на месте. Мы приходим к хорошим людям с подарками, поэтому в начале беседы позвольте вручить вам сувениры от МВД. Они посвящены нашей профилактической акции «За безопасность – вместе», которая проводится в рамках II Игр стран СНГ. Кстати говоря, слоганом нашей акции и проводимой Министерством внутренних дел работы являются слова «Милиция всегда рядом».

Антон Санкевич:

Это один из символов министерства. Его имя – Топуня. Александр Меженный:

Давайте вернемся к разговору о трудовых буднях. Какие планы поменялись, что пришлось сделать из каких-то необычных шагов? Как праздник для вас? Антон Санкевич:

Праздник для каждого милиционера – это очень серьезные, очень ответственные будни. Мы всегда начеку, 24/7 на посту. У нас ненормированный рабочий день. Мы выходим на службу с самого раннего утра, когда еще город спит. И уходим домой, когда город засыпает. Александр Меженный:

Раньше утренних ведущих, замечу. Антон Санкевич:

Зная вашу занятость, почти в одно и то же время. Поэтому мы всегда начеку вместе с вами. Большая благодарность вам за ту информационную поддержку, которую вы оказываете МВД в проводимой нами работе. Дело безопасности – это дело не только одного ведомства. Это дело всего общества, неравнодушных людей, настоящих патриотов. Собственно, эти цели мы и преследуем, проводя нашу большую акцию «За безопасность – вместе», которая впервые была проведена как раз в рамках «Славянского базара». Она имела небольшой региональный уровень на территории Витебска, хотя фестиваль международный. У нас было очень много гостей. И тогда еще начальником управления внутренних дел Витебского облисполкома Кубраковым Иваном Владимировичем было принято решение о проведении подобной акции на республиканском уровне. Тогда к этому подключилось само Министерство внутренних дел. И уже сегодня мы проводим нашу акцию в рамках такого серьезного международного форума, в рамках II Игр стран СНГ. Какие средства используются для поддержания порядка?

Александр Меженный:

Я так полагаю, используются камеры всевозможные и другие способы, чтобы порядок был? Екатерина Яцкевич, ведущая:

Как получается поддерживать эту безопасность? Антон Санкевич:

Вы очень хорошо осведомлены о нашей деятельности, современных методах профилактической работы. Действительно, так и есть. Сегодня мы обладаем достаточно большим арсеналом технических средств, которые позволяют нам негласно нести службу и наблюдать за тем, что происходит в городе, даже в самых-самых отдаленных и потаенных уголках. Скажу так, ни один правонарушитель не останется без нашего внимания, не останется безнаказанным. По городу установлены не только камеры видеонаблюдения, но и наши сотрудники в негласном режиме всегда находятся в таких самых серьезных направлениях и местах. Александр Меженный:

Как говорится, никого не пугаем, но предупреждаем. Ведите себя хорошо – и все будет в порядке. Мы про Топуню хотим послушать и про Степаныча. Екатерина Яцкевич:

В каком он звании, планируется ли его повышение? Как МВД работает с детской аудиторией?

Антон Санкевич:

Мы работаем с детской аудиторией. Мы прекрасно понимаем, что правопослушное поведение должно закладываться с самых ранних возрастов. Как раз таки Топуня очень сильно нам помогает находить контакт с нашими детками. А Степаныч – это герой для детской, но более взрослой аудитории. Думаю, вы догадались, имя выбрано неслучайно. Есть дядя Степа, а это его сын. Это нынешнее поколение правоохранителей. Он очень добрый, но такой же отважный, смелый, принципиальный сотрудник, который также нам помогает. Александр Меженный:

Кроме развлекательной части, какое еще наполнение? Антон Санкевич:

Я бы даже не сказал развлекательной, скорее, интерактивной части, поскольку мы говорим об очень серьезных вещах и вопросах с помощью простых и доступных средств. Мы представляем такие направления, как кибербезопасность, работу в сфере наркоугрозы, работу в сфере по делам несовершеннолетних, профилактику дорожно-транспортных происшествий. Согласитесь, это очень серьезные темы. И чтобы донести это обычному человеку, который не посвящен и не погружен в эту тематику, нужно использовать простые средства. Допустим, сотрудники главного управления противодействия киберпреступности используют 3D-очки, где каждый человек может погрузить себя в сферу интернета. Наши сотрудники из наркоконтроля могут на некоторое время погрузить обычного несведущего человек в состояние, близкое к опьянению, скажем так. На каких площадках можно поучаствовать в мероприятиях от белорусской милиции?

Александр Меженный:

За счет шлема виртуальной реальности? Антон Санкевич:

Да, и посмотреть, как это влияет на собственные чувства, ощущения, реакцию того же водителя. У нас даже есть мобильный пункт, если человек чувствует зависимость, потребность изменить свою жизнь, мобильный пункт (это автомобиль), мы тут же сможем его направить в учреждение здравоохранения, где могут оказать соответствующую помощь. Как психологическую, так и медикаментозную. Александр Меженный:

Я бы хотел уточнить. Возле Дворца спорта будет акция проходить. Где еще можно в ближайшие дни, может быть, не только в рамках II Игр, может, есть планы и на другие города? Антон Санкевич:

Не только Дворец спорта. Все спортивные объекты, задействованные в проведении II Игр стран СНГ, под нашим контролем. И на всех площадках будет проводиться и уже проводится акция «За безопасность – вместе». Поэтому наших милиционеров, волонтеров вы сможете встретить на каждом спортивном объекте. В Могилеве скоро откроют лицей МВД Александр Меженный:

А я вот обратил внимание еще в Витебске, на некоторых точках были какие-то пункты, где рассказывали о том, как можно поступить, получить профессию, стать милиционером. Такие записи ведутся?