Виктор Хренин в канун Нового года поздравил военнослужащих, которые воспитывают шестерых детей

Большая семья – это счастье, и в белорусском обществе об этом хорошо знают. Надежный тыл столь же важен, как боевой настрой. Около 900 многодетных семей сегодня служат в Вооруженных Силах нашей страны, и каждая из них – пример силы и преданности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В канун Нового года и Рождества по приглашению министра обороны в Минск прибыли военнослужащие из разных уголков страны. Это те, кто поставил рекорд в самом почетном направлении – воспитании большой семьи. Генерал-лейтенант Виктор Хренин поздравил защитников Отечества, которые воспитывают шестерых детей. В их адрес прозвучали слова благодарности за службу и за то, что они своим примером укрепляют наши традиционные ценности.
Семья Глинских:
Поздравления министра обороны для меня это высокая честь. В наступающем новом году всем семьям я хочу пожелать мира и процветания, чтобы у них сбылись все их мечты, которые они задумали в этом году, и достигли всех тех высот, которые они также запланировали в этом году.
Большая гордость за мужа, потому что все-таки это такое мероприятие очень высокого уровня. И сказать огромное спасибо.
Виктор Хренин, министр оборон Беларуси:
В канун Нового года и взрослым, и детям – самого доброго и хорошего, конечно же, чтобы все детишки, и вы, и взрослые, и дети были здоровыми. Чтобы у нас было мирное небо, чтобы все складывалось хорошо. Мы, взрослые, вот для этого и существуем, дорогие дети, ваши родители – молодцы. Как пример остальным родителям. Приятно смотреть. И пользуясь случаем, хотел бы, знаете, что еще сказать, особенно мужьям в погонах, даю вам полное право в рамках служебной деятельности напрямую обращаться к министру обороны, если есть проблемы или где-то надо что-то оказывать, какую-то помощь.
В атмосфере праздника прозвучали искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия. Ведь армия – это тоже большая семья, где сила духа соединяется с теплом домашнего очага. И в том числе такие союзы делают ее крепкой и непобедимой.