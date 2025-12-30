Виктор Хренин в канун Нового года поздравил военнослужащих, которые воспитывают шестерых детей

Большая семья – это счастье, и в белорусском обществе об этом хорошо знают. Надежный тыл столь же важен, как боевой настрой. Около 900 многодетных семей сегодня служат в Вооруженных Силах нашей страны, и каждая из них – пример силы и преданности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канун Нового года и Рождества по приглашению министра обороны в Минск прибыли военнослужащие из разных уголков страны. Это те, кто поставил рекорд в самом почетном направлении – воспитании большой семьи. Генерал-лейтенант Виктор Хренин поздравил защитников Отечества, которые воспитывают шестерых детей. В их адрес прозвучали слова благодарности за службу и за то, что они своим примером укрепляют наши традиционные ценности.

Семья Глинских:

Поздравления министра обороны для меня это высокая честь. В наступающем новом году всем семьям я хочу пожелать мира и процветания, чтобы у них сбылись все их мечты, которые они задумали в этом году, и достигли всех тех высот, которые они также запланировали в этом году. Большая гордость за мужа, потому что все-таки это такое мероприятие очень высокого уровня. И сказать огромное спасибо.