ГАИ Минска в период праздников усиливает контроль за соблюдением ПДД

Предстоящие праздничные выходные – время радости и встреч, но именно сейчас безопасность на дорогах становится особенно важной. Чтобы новогодние торжества прошли без происшествий, Госавтоинспекция усиливает дежурство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и по всей стране, в столице инспекторы будут внимательно следить за порядком, выявлять водителей без права управления и тех, кто сел за руль в состоянии опьянения. Под контролем – и нетрезвые пешеходы, ведь их действия могут обернуться трагедией.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Для повышения эффективности проводимых мероприятий также будут задействованы и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Обращаем внимание, что в новогоднюю ночь, а также в вечернее время 1 января, возможно введение полного ограничения движения транспорта по проспекту Победителей на участке от улицы Мельникайте до пересечения площади Свободы с улицы Интернациональной. Кроме того, вблизи Дворца спорта, площади Октябрьской, а также на территории Верхнего города будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. В силу вводимых ограничений также будет изменена и схема организации движения общественного транспорта. В указанный период не будет работать остановочный пункт «Дворец спорта».

Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям столицы: планируйте маршруты заранее, будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Помните – праздник должен дарить радость, а не становиться причиной непоправимой беды.