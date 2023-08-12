Два часа грандиозного шоу – церемония закрытия II Игр стран СНГ пройдёт 13 августа на «Минск-Арене»

Новости Беларуси. Близится к завершению главное спортивное событие этого лета, и Беларусь готовится попрощаться со II Играми стран СНГ. Уже завтра, 13 августа, на «Минск-Арене» состоится торжественная церемония закрытия. Организаторы обещают грандиозное шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ждет парад атлетов, яркие сценические номера и флешмоб. Программа церемонии будет насыщена концертными и танцевальными элементами. Поддержат праздничную атмосферу хедлайнеры из числа белорусских и зарубежных артистов. Они исполнят новые авторские композиции, посвященные спорту. А в финале гостей и зрителей побалуют приятными сюрпризами.

Божена Нюшкова, второй режиссер церемонии закрытия II Игр стран СНГ:

В конце будет дискотека, скажем, такая отдушина, чтобы люди полностью расслабились. Уже все соревнования прошли. Чтобы они смогли больше подружиться, наладить связи, закрепить эти именно дружеские связи между странами.

Александр Вавилов, главный режиссер церемонии закрытия II Игр стран СНГ:

Работа идет сложная, большая. Здесь занято более полутора тысяч человек. Вам, наверное, никогда не представить такое количество людей, с которым приходится работать одновременно. Это и артисты, и волонтеры, и школьники, и студенты, это танцовщики.