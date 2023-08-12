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Белорусские аграрии намолотили почти 5 миллионов тонн зерна с учётом рапса

12 августа 2023 10:36
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Новости Беларуси. Тем временем белорусские хлеборобы вплотную подошли к новому знаковому рубежу. В закромах на это утро 4 миллиона 980 тысяч тонн зерна нового урожая с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это значит, что уже сегодня вес республиканского каравая достигнет пяти миллионов тонн.

Белорусские аграрии намолотили почти 5 миллионов тонн зерна с учётом рапса-1

На счету каждое зернышко. От того, как проведем уборочную, напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Это не раз подчеркивал глава государства. А потому работа в поле кипит с раннего утра и до поздней ночи. Без малого 63 % площадей с зерновыми и зернобобовыми убраны. Намолот – более четырех миллионов тонн. С одного гектара аграрии снимают почти 40 центнеров зерна. На финишной прямой и уборка озимого рапса. Осталось обмолотить чуть более одного процента площадей. Собрано 919 тысяч тонн маслосемян. По льну пройден 81 % полей от запланированного.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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