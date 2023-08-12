Белорусские аграрии намолотили почти 5 миллионов тонн зерна с учётом рапса

Новости Беларуси. Тем временем белорусские хлеборобы вплотную подошли к новому знаковому рубежу. В закромах на это утро 4 миллиона 980 тысяч тонн зерна нового урожая с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это значит, что уже сегодня вес республиканского каравая достигнет пяти миллионов тонн.

На счету каждое зернышко. От того, как проведем уборочную, напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Это не раз подчеркивал глава государства. А потому работа в поле кипит с раннего утра и до поздней ночи. Без малого 63 % площадей с зерновыми и зернобобовыми убраны. Намолот – более четырех миллионов тонн. С одного гектара аграрии снимают почти 40 центнеров зерна. На финишной прямой и уборка озимого рапса. Осталось обмолотить чуть более одного процента площадей. Собрано 919 тысяч тонн маслосемян. По льну пройден 81 % полей от запланированного.