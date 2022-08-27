Как белорусам жить в Беларуси? Поговорили с руководителем Аналитического центра

Авторский взгляд Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своей рубрике обозреватель представит свое видение важных политических событий. Традиционно без галстуков и купюр.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ну вы сейчас скажите: все это красивые идеи, идеология, пропаганда. В эпоху постгуманизма в тренде цифра. Деньги и цифровое мышление. Хорошо, о цифрах. На этой неделе все центральные медиа публиковали социологическое исследование EcooM. Итоги с руководителем аналитического центра Сергеем Мусиенко подведем именно в «Политике без галстуков и купюр». «Люди у нас грамотные, они большей частью не по Болонской системе учились, они причинно-следственные связи понимают»

Сергей Мусиенко, руководитель Аналитического центра EcooM:

Очень важно ощущение людей, потому что по сути вводят санкции против людей, чтобы люди возмутились, обиделись и пошли сносить правительство, президента, власть как несправившихся. Но забывают о том, что люди у нас грамотные, они большей частью не по Болонской системе учились, они причинно-следственные связи понимают. Ощущение людей от удовлетворенности жизнью: практически 80 % оценивают ее позитивно, скорее позитивно. И это великий результат, потому что это ответ наш на санкции, народный ответ. То, что мы не чувствуем санкции, – это работа правительства, власти, это импортозамещение, это новые технологии, новые рынки сбыта, которые мы нашли. Мы быстро, мобилизованно переключили экономические вопросы, транспортные, логистические. Не ожидала противная сторона такого быстрого, слаженного и четкого ответа. И люди это оценили. При нашем Совете министров комитет по противодействию санкциям был создан через трое суток. Мы опыт поняли великого Советского Союза, в 1941 году комитет обороны был создан 30 июня, через семь дней после начала войны. Мы отреагировали быстрее. «Мир сам себя загоняет в голод и не берет наш калий»

Евгений Пустовой:

А вы параллели эти специально проводите о том, что война идет? Финансовая, экономическая, гибридная, информационная. Сергей Мусиенко:

Человек недумающий может решить, что не идет. И финансовая в том числе. И, может, даже больше. Мы видим, как мир сам себя загоняет в голод и не берет наш калий. Калий-то чего? Наши калийные удобрения по миру востребованы, потому что азотные удобрения требуют большого количества энергозатрат: электричества, газа, которого нет в Европе. У них цена за 1 000 кубометров газа превысила 1 500 долларов. А мы подписали с Российской Федерацией за 128. Евгений Пустовой:

А как белорусы относятся к России? Нам пытаются внушить, что большая часть, особенно молодых белорусов, смотрит в Европу и готова хоть сейчас на самокатах укатить в Варшаву или Прагу.

Сергей Мусиенко:

Вы знаете, это ловушка, которую они нам в 2020 году пытались создать. И она не сработала. Очень достойный результат, он вырос. Несмотря ни на что, несмотря ни на какое информационное давление, есть практические результаты. Сейчас энергоемкие, технологически грамотные предприятия наши выигрывают по ценовому фактору практически у всех, потому что цена газа, электричества, тепла у нас другая – в десятки раз. И это только начало. «Президент принял на себя этот удар, мы видели по опросам, что его не понимают»

Евгений Пустовой:

Если бы не было правильного решения главы государства по поводу «отставить ковидную истерию», остались бы эти предприятия? Сергей Мусиенко:

Это огромный вопрос. Вы знаете, наш здравый ответ на ковид и то, что Президент принял на себя этот удар, мы видели по опросам, что его не понимают. Но он всегда так вел себя, он брал ответственность на себя и выходил с достоинством из тяжелой ситуации. Ковид – это та история, которая ярко показала, потому что в мире практически никто так себя не повел. И мы, система здравоохранения выдержала, потому что она тоже сохранена. Сохранены сельские ФАПы, больничные койки в районах, которые нам почему-то Международный валютный фонд предлагал на уровне 2012 года ликвидировать по опыту Франции и Италии. Евгений Пустовой:

А как бы вы тогда описали белорусский путь нашего госустройства, каким словом?