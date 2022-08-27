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«Ребята выдержали, молодцы». Иван Кубраков побывал на присяге первокурсников Могилёвского института МВД

27 августа 2022 17:33
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Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. 27 августа сразу в нескольких военных и милицейских вузах страны новобранцы приняли присягу на верность Родине и всему белорусскому народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ребята выдержали, молодцы». Иван Кубраков побывал на присяге первокурсников Могилёвского института МВД-1

Клятву на верность Родине зачитали и новобранцы милицейского вуза. Курсанты Могилевского института МВД принесли присягу в месте, особо символичном в Год исторической памяти – у памятника батальону милиции капитана Владимирова. К слову, здесь не просто чтят память погибших в годы Великой Отечественной, но и делают все по увековечиванию подвига героев: устанавливают имена неизвестных бойцов, участвуют в проходящих раскопках.

«Ребята выдержали, молодцы». Иван Кубраков побывал на присяге первокурсников Могилёвского института МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Впереди четыре года учебы, она, конечно, будет нелегка. Даже первый месяц показал, потому что поменялся уклад привычной жизни: подъем, отбой, распорядок дня. Но ребята выдержали, молодцы, и я уверен, что у них все получится. В Могилевском институте они получат образование, ту закалку, которая в дальнейшем будет помогать им обеспечивать безопасность на улицах городов нашей республики.

«Ребята выдержали, молодцы». Иван Кубраков побывал на присяге первокурсников Могилёвского института МВД-7

Важный шаг на пути становления офицера совершили и будущие пограничники. Новобранцы Института пограничной службы также приняли военную присягу. Почти 80 курсантов решили стать на стражу белорусских рубежей. Торжественная церемония для них стала отправной точкой в освоении профессии. Среди нынешних первокурсников есть и выпускники кадетских училищ, и военно-патриотических классов. Особенность этой вступительной кампании – на специальность «Идеологическая работа» впервые набирали девушек.

«Это первый набор для девочек». Новобранцы Института пограничной службы приняли военную присягу. Подробнее здесь.

«Ребята выдержали, молодцы». Иван Кубраков побывал на присяге первокурсников Могилёвского института МВД-10

После торжественной части принятия присяги курсанты военных вузов отправились в свое первое увольнение. Но уже через сутки все они снова вернутся в расположение, чтобы с новыми силами вступить в новую жизнь. Старт на дистанцию к первому офицерскому званию дан. Финишем через четыре года станут лейтенантские погоны.

Как прошла присяга в других военных вузах Беларуси, читайте здесь.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Иван Кубраков # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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