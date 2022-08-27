«Ребята выдержали, молодцы». Иван Кубраков побывал на присяге первокурсников Могилёвского института МВД

Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. 27 августа сразу в нескольких военных и милицейских вузах страны новобранцы приняли присягу на верность Родине и всему белорусскому народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. 27 августа сразу в нескольких военных и милицейских вузах страны новобранцы приняли присягу на верность Родине и всему белорусскому народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Клятву на верность Родине зачитали и новобранцы милицейского вуза. Курсанты Могилевского института МВД принесли присягу в месте, особо символичном в Год исторической памяти – у памятника батальону милиции капитана Владимирова. К слову, здесь не просто чтят память погибших в годы Великой Отечественной, но и делают все по увековечиванию подвига героев: устанавливают имена неизвестных бойцов, участвуют в проходящих раскопках.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Впереди четыре года учебы, она, конечно, будет нелегка. Даже первый месяц показал, потому что поменялся уклад привычной жизни: подъем, отбой, распорядок дня. Но ребята выдержали, молодцы, и я уверен, что у них все получится. В Могилевском институте они получат образование, ту закалку, которая в дальнейшем будет помогать им обеспечивать безопасность на улицах городов нашей республики.
Важный шаг на пути становления офицера совершили и будущие пограничники. Новобранцы Института пограничной службы также приняли военную присягу. Почти 80 курсантов решили стать на стражу белорусских рубежей. Торжественная церемония для них стала отправной точкой в освоении профессии. Среди нынешних первокурсников есть и выпускники кадетских училищ, и военно-патриотических классов. Особенность этой вступительной кампании – на специальность «Идеологическая работа» впервые набирали девушек.
«Это первый набор для девочек». Новобранцы Института пограничной службы приняли военную присягу. Подробнее здесь.
После торжественной части принятия присяги курсанты военных вузов отправились в свое первое увольнение. Но уже через сутки все они снова вернутся в расположение, чтобы с новыми силами вступить в новую жизнь. Старт на дистанцию к первому офицерскому званию дан. Финишем через четыре года станут лейтенантские погоны.
Как прошла присяга в других военных вузах Беларуси, читайте здесь.