Они поклялись служить достойно. Как прошла присяга в военных вузах Беларуси?
Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. 27 августа сразу в нескольких военных и милицейских вузах страны новобранцы приняли присягу на верность Родине и всему белорусскому народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достойно служить поклялись будущие пограничники, связисты, артиллеристы и не только. Свидетелями этого знакового момента стали их родные и близкие.
О тех, кто выбирает профессиональный путь офицера, в репортаже Глеба Прокофьева.
Более 500 будущих офицеров. Именно так принято называть курсантов Военной академии в самом начале пути. Ведь по окончании главного профильного вуза страны все они получат лейтенантские звания. Среди тех, кто сегодня принял военную присягу, Алексей Войтович. Молодой человек пошел по стопам отца-милиционера. Выбор Алексея пал на факультет ПВО.
Алексей Войтович, курсант Военной академии Беларуси:
Поступил сюда, потому что считаю, что действительно почетная должность, почетная работа – стать настоящим офицером, защитником Отечества, защитником нашей Родины.
Юлия Войтович, мама курсанта Военной академии Беларуси:
Я считаю, выбор очень достойный. Такой выбор делают очень сильные духом люди, поэтому я очень горжусь сыном и одобряю полностью его выбор.
Отец Станислава также носил милицейские погоны. Хоть молодой человек и выбрал профессию психолога, но все же принял решение поступать именно в военный вуз.
Станислав Коляда, курсант Военной академии Беларуси:
На психолога здесь гораздо интереснее и будет гораздо профессиональнее, чем в обычных гражданских вузах.
Константин и Анна Коляда, родители курсанта Военной академии Беларуси:
Я отнесся к этому очень положительно, сам заканчивал Академию МВД и дослужился до майора, поэтому все это дело прекрасно понимаю и считаю, что это достойный выбор, и его поддержал.
– Мы очень гордимся своим сыном. Действительно достойный выбор. Немножко была в шоке, что ребенок выбрал такую профессию, но, еще раз повторюсь, гордимся им и поддерживаем его выбор.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
В этом году первокурсниками Военной академии стали более 500 человек. Большинство из них пройдут обучение в интересах Министерства обороны. Остальные по окончании учебы продолжат службу в других ведомствах: погранкомитет, МЧС и внутренние войска.
Каждый из новобранцев на плацу академии поклялся защищать нашу страну перед лицом своих родных, наставников и всех белорусов. Среди вновь прибывших курсантов немало девушек. К слову, в 2022 году значительно расширили перечень специальностей, на которые набирали представительниц прекрасного пола.
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