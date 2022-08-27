Они поклялись служить достойно. Как прошла присяга в военных вузах Беларуси?

Новости Беларуси. В полку курсантов прибыло. 27 августа сразу в нескольких военных и милицейских вузах страны новобранцы приняли присягу на верность Родине и всему белорусскому народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достойно служить поклялись будущие пограничники, связисты, артиллеристы и не только. Свидетелями этого знакового момента стали их родные и близкие. О тех, кто выбирает профессиональный путь офицера, в репортаже Глеба Прокофьева.

Более 500 будущих офицеров. Именно так принято называть курсантов Военной академии в самом начале пути. Ведь по окончании главного профильного вуза страны все они получат лейтенантские звания. Среди тех, кто сегодня принял военную присягу, Алексей Войтович. Молодой человек пошел по стопам отца-милиционера. Выбор Алексея пал на факультет ПВО.

Алексей Войтович, курсант Военной академии Беларуси:

Поступил сюда, потому что считаю, что действительно почетная должность, почетная работа – стать настоящим офицером, защитником Отечества, защитником нашей Родины.

Юлия Войтович, мама курсанта Военной академии Беларуси:

Я считаю, выбор очень достойный. Такой выбор делают очень сильные духом люди, поэтому я очень горжусь сыном и одобряю полностью его выбор. Отец Станислава также носил милицейские погоны. Хоть молодой человек и выбрал профессию психолога, но все же принял решение поступать именно в военный вуз.

Станислав Коляда, курсант Военной академии Беларуси:

На психолога здесь гораздо интереснее и будет гораздо профессиональнее, чем в обычных гражданских вузах.

Константин и Анна Коляда, родители курсанта Военной академии Беларуси:

Я отнесся к этому очень положительно, сам заканчивал Академию МВД и дослужился до майора, поэтому все это дело прекрасно понимаю и считаю, что это достойный выбор, и его поддержал.

– Мы очень гордимся своим сыном. Действительно достойный выбор. Немножко была в шоке, что ребенок выбрал такую профессию, но, еще раз повторюсь, гордимся им и поддерживаем его выбор.