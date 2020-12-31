Как Александр Лукашенко встретит Новый год: «Когда все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, должен быть трезвым»

Алена Сырова, СТВ:

Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть он будет спокойнее и принесет как можно больше счастливых моментов, любимых и любящих людей рядом. Знаете, пусть у вас не будет поводов для разочарований. В условиях пандемии важно здоровье, а в условиях инфопандемии важно иметь постоянный доступ к проверенной информации, поэтому желаю, чтобы он у нас у всех был. До наступления Нового года остаются считанные часы. Как вы проведете сегодняший праздничный вечер. Что загадаете?

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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Такие праздничные дни я на посту.