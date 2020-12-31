Как Александр Лукашенко встретит Новый год: «Когда все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, должен быть трезвым»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал о своем видении развития Беларуси в будущем году, опроверг слухи о сокращении срока декретного отпуска и поделился планами на новогоднюю ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал о своем видении развития Беларуси в будущем году, опроверг слухи о сокращении срока декретного отпуска и поделился планами на новогоднюю ночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть он будет спокойнее и принесет как можно больше счастливых моментов, любимых и любящих людей рядом. Знаете, пусть у вас не будет поводов для разочарований. В условиях пандемии важно здоровье, а в условиях инфопандемии важно иметь постоянный доступ к проверенной информации, поэтому желаю, чтобы он у нас у всех был. До наступления Нового года остаются считанные часы. Как вы проведете сегодняший праздничный вечер. Что загадаете?
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Такие праздничные дни я на посту.
Желание у меня одно, чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало – большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство. Сейчас это кажется – что там государство, подумаешь. Пройдет время – будем говорить детям и внукам: «Смотрите, мы это сделали, а что сделаете вы?» То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть. Вообще мое желание одно, чтобы вы были здоровыми и веселыми, и чтобы глаза у вас всех светились. Хоть это патетично, но это так.