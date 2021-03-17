Как не пострадать от электрического тока? Эти правила нужно соблюдать каждому

Экстремальные фото и видеосъемка – любимое увлечение Владислава. Молодой человек постоянно охотится за яркими кадрами. Пойти на риск ради лайков для него история обычная.

Владислав:

Я активно веду социальные сети, они требуют постоянно нового и необычного контента. И было дело, как я залез на опору электропередач, высоко, конечно, не полез, просто сделать селфи и показать своим подписчикам, что я такой смелый, могу залезть.

Повторять этот трюк – категорически запрещено. Подобные истории с хэппи-эндом – редкость. Чаще всего электрический ток поражает мгновенно и бьет прямо в сердце. Каждый год жертвами «своенравной» энергии становятся тысячи людей. Оказавшись под ее незримым влиянием, остаться в живых практически невозможно.

Владислав Смольский, начальник по надзору за электроустановками филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:

Очень часто встречаются травмы с электроинструментом. Был такой пример в прошлом году, когда житель одного города приехал в населенный пункт и начал подключать погружной насос, не проверил соединение на погружном насосе, и он попал под напряжение.

Каким бы манящим ни был водоем вблизи линий электропередач, не поддавайтесь искушению. Ловить рыбу здесь нельзя. Держитесь подальше от трансформаторных подстанций. Оборудование в них находится под напряжением десять тысяч вольт и выше. Всего один неверный шаг – прямой путь в пропасть.

Дина Варган, инспектор энергогазинспекции по надзору за электроустановками филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:

При проникновении на подстанцию человек попадает под действие электрического тока, что может привести к травмам различной степени тяжести, а также, к сожалению, к летальному исходу. Несмотря на то, что мы предупреждаем об опасности поражения электрическим током на территории подстанции, несчастные случаи все равно происходят с участием не только взрослых граждан нашей страны, но и детей.

Владислав Смольский:

Хотелось бы отметить, чтобы бытовые потребители обратили особое внимание на работу с электроинструментом. Они очень часто используют на улице, необходимо следить за ним, чтобы он не был поврежден, проверять провод, который подходит к рукоятке этого электроинструмента, смотреть, чтобы если вдруг поменялась погода, выключать этот электроинструмент.

Оборванные провода линий электропередач таят в себе смертельную угрозу. Приближаться к ним ближе, чем на восемь метров запрещено. Чтобы попасть в так называемую опасную зону, необязательно даже касаться провода, достаточно находиться поблизости. Нельзя рядом с воздушными линиями электропередач и подстанциями устраивать стоянки, устанавливать палатки, разводить костры и делать причалы для лодок.

Дина Варган:

Если произошло так, что провод оборвался и вы находитесь в радиусе действия электрического тока, в первую очередь нужно соблюдать спокойствие и равновесие. Мелкими шажками, не отрывая ноги друг от друга и от земли, вы должны покинуть зону поражения электрическим током. По телефону 101 необходимо сообщить в службу МЧС и до их прибытия предупреждать проходящих мимо людей о возможной опасности поражения электрическим током.