«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?

YouTube ограничил к показу новый документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Картина снята по заказу «БелРос ТВ» и Союзного государства. Авторы рассказывают о Ржевской битве и строительстве Ржевского мемориала советскому солдату. Почему YouTube ограничил к показу фильм «Ржев. 500 дней в огне»?

В Google пояснили, что «ограничения по возрасту выставили из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображений мертвых тел». Но создатели уверены: в фильме нет натуралистических батальных сцен. Более того, премьеру откладывали, чтобы верифицировать каждое утверждение. Вплоть до нюансов. И говорят в картине исключительно о проверенных историками фактах. В фильме нет акцента на национальной и религиозной темах, есть только один – на подвиге духа и жертвенности. Что общего у мемориала солдату подо Ржевом и работы 18-летнего белоруса? Рассказываем, как журавль стал символом павших воинов

Я изначально хотел сделать деда своего, он прошел всю войну, закончил в Варшаве. Достаточно такие выразительные черты лица. Но когда в рабочей модели сделал его портрет, мне показалось, что у этого памятника должен быть другой образ.

Открытие Ржевского мемориала состоялось спустя три года с момента запуска проекта. Это довольно короткий срок для строительства столь крупного сооружения.

На сегодняшний день это один из самых больших памятников солдату в мире. И кто-то из ветеранов подметил, что скорее всего еще и последний.