Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • В мире
  • «Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?

16 марта 2021 13:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

YouTube ограничил к показу новый документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Картина снята по заказу «БелРос ТВ» и Союзного государства.

Авторы рассказывают о Ржевской битве и строительстве Ржевского мемориала советскому солдату.

Почему YouTube ограничил к показу фильм «Ржев. 500 дней в огне»?

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?-1

В Google пояснили, что «ограничения по возрасту выставили из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображений мертвых тел». Но создатели уверены: в фильме нет натуралистических батальных сцен. Более того, премьеру откладывали, чтобы верифицировать каждое утверждение. Вплоть до нюансов. И говорят в картине исключительно о проверенных историками фактах. В фильме нет акцента на национальной и религиозной темах, есть только один – на подвиге духа и жертвенности.

Что общего у мемориала солдату подо Ржевом и работы 18-летнего белоруса? Рассказываем, как журавль стал символом павших воинов

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?-4

Я изначально хотел сделать деда своего, он прошел всю войну, закончил в Варшаве. Достаточно такие выразительные черты лица. Но когда в рабочей модели сделал его портрет, мне показалось, что у этого памятника должен быть другой образ.  

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?-7

Открытие Ржевского мемориала состоялось спустя три года с момента запуска проекта. Это довольно короткий срок для строительства столь крупного сооружения.  

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?-10

На сегодняшний день это один из самых больших памятников солдату в мире. И кто-то из ветеранов подметил, что скорее всего еще и последний.  

«Изначально хотел сделать деда своего, он прошёл всю войну». Какую личную память хранит образ памятника советского солдата подо Ржевом?-13

YouTube покажет фильм только лицам старше 18 лет. Картину уже убрали из рекомендаций и продвижения.  

# Великая Отечественная война # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жгли покрышки, бросали в полицейских камни. В Иордании на улицы вышли люди, недовольные ужесточением карантина
16 марта 2021 13:09

Жгли покрышки, бросали в полицейских камни. В Иордании на улицы вышли люди, недовольные ужесточением карантина

Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами
16 марта 2021 12:22

Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами

В Афганистане при нападении на автобус два человека погибли и ещё шестеро пострадали. В салоне были студенты и преподаватели
16 марта 2021 12:20

В Афганистане при нападении на автобус два человека погибли и ещё шестеро пострадали. В салоне были студенты и преподаватели