Лукашенко: мы не можем себе позволить оголить кадровый состав ведущих вузов страны

Одна из важнейших задач для страны – модернизация экономики на инновационной основе. Об этом заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров по перспективным направлениям. К дискуссии приглашены более двух десятков человек: в том числе ректоры и профессура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея о создании образовательного центра является одной из мер по подготовке специалистов завтрашнего дня. Также глава государства напомнил о поручении, которое было дано в ходе Послания белорусскому народу и Парламенту: о расширении реализации экспериментальных программ, в том числе в региональных вузах. Так, в БГУ уже начата подобная деятельность, кроме того, активизировалось сотрудничество с зарубежными университетами. Как отметил Президент, у студентов совместные программы востребованы.

Цель сегодняшнего совещания – решить, как правильно и эффективно организовать подготовку специалистов завтрашнего дня. Вместе с тем Президент акцентировал внимание на ряде ключевых моментов: так, реализация экспериментальных программ не должна в негативном ключе влиять на качество традиционного обучения, поэтому к участникам совещания у главы государства ряд вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы услышать, что уже сделано в организации экспериментальной подготовки и ее масштабировании, как она будет согласована с программами образовательного центра, или университета, как вы его называете. Вы сами определились, что это будет за учреждение или еще нет? И зачем часть реализуемых экспериментальных программ предлагается переносить из наших ведущих вузов в центр?

Хочу, чтобы все понимали. Мы не можем себе позволить оголить кадровый состав ведущих учреждений высшего образования страны, существующих там научных школ, тем более ослабить региональные вузы. Снижение качества обучения недопустимо. От этого зависит международный престиж нашего высшего образования и экспорт образовательных услуг.

Отдельные вопросы Президента касались Центра биологии при БГУ, строительство которого активно продолжается. В этом контексте Александр Лукашенко подчеркнул: вложенные средства должны давать результат.