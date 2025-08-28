Новости по тегу #Вадим Романив

За маневрами военных связистов на одном из полигонов сегодня наблюдали министр обороны и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил.
Среди них – радиорелейные комплексы, командно-штабные машины, мобильные узлы связи, более сотни переносных образцов. Ключи от станций командирам подразделений в торжественной обстановке вручил начальник связи Вооруженных Сил.
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