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Новости по тегу #Вадим Романив

В Беларуси продолжается оперативно-специальное учение войск связи Вооружённых Сил
28 августа 2025 13:49

В Беларуси продолжается оперативно-специальное учение войск связи Вооружённых Сил

В войска Беларуси поступили новые и модернизированные средства связи
29 мая 2025 06:24

В войска Беларуси поступили новые и модернизированные средства связи

Завершается оперативно-специальное учение войск связи ВС РБ
14 июля 2023 10:32

Завершается оперативно-специальное учение войск связи ВС РБ

Кадровые перестановки в Вооружённых Силах Беларуси. Президент подписал указы
09 февраля 2023 19:45

Кадровые перестановки в Вооружённых Силах Беларуси. Президент подписал указы

Белорусы победили на первом этапе конкурса «Уверенный приём» АрМИ-2022
19 августа 2022 06:44

Белорусы победили на первом этапе конкурса «Уверенный приём» АрМИ-2022