В чём различие между брачным договором и соглашением о детях – объяснила юрист

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:

Я бы посоветовала все-таки заключать соглашение о детях, потому что это более узконаправленное соглашение – это, во-первых, касательно детей. Во-вторых, есть очень большое различие между брачным договором и соглашением о детях. Какое именно? Тот режим, когда брачный договор удостоверяется нотариусом, но супруги еще не вступили в брак, не действует. Соответственно, все условия, касаемые детей, там прописанные тоже не действуют. Соглашение о детях действует между родителями. Здесь уже институт права идет не супруг, супруга, а стороны родителей. Оно действует независимо от того в браке вы, не в браке. Соглашение о детях у нас регламентируется статьей 176 Кодекса о браке и семье. Оно достаточно обширно, может рассматривать вопросы не только имущественного характера, но также если в случае не обязательно развода, но раздельного проживания, такое бывает, супруга, супруги. Время, каким образом осуществляется воспитание, участие в воспитании, содержание – все это прописывается.