В чём различие между брачным договором и соглашением о детях – объяснила юрист
Когда любовная лодка разбивается о быт, на смену любовной идиллии приходит развод и раздел имущества. Обезопасить себя от судебных тяжб можно немножко заранее, заключив брачный договор. О том, гарантирует ли этот документ спокойствие, уверенность и безопасность в будущем, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Что надо знать о брачном договоре – узнали у юриста.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие бы пункты посоветовали включить, касающиеся детей, помимо материального обеспечения и, возможно, порядка общения?
Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:
Я бы посоветовала все-таки заключать соглашение о детях, потому что это более узконаправленное соглашение – это, во-первых, касательно детей. Во-вторых, есть очень большое различие между брачным договором и соглашением о детях. Какое именно? Тот режим, когда брачный договор удостоверяется нотариусом, но супруги еще не вступили в брак, не действует. Соответственно, все условия, касаемые детей, там прописанные тоже не действуют. Соглашение о детях действует между родителями. Здесь уже институт права идет не супруг, супруга, а стороны родителей. Оно действует независимо от того в браке вы, не в браке. Соглашение о детях у нас регламентируется статьей 176 Кодекса о браке и семье. Оно достаточно обширно, может рассматривать вопросы не только имущественного характера, но также если в случае не обязательно развода, но раздельного проживания, такое бывает, супруга, супруги. Время, каким образом осуществляется воспитание, участие в воспитании, содержание – все это прописывается.
Алена Матиевич:
Также выезды за границу – это тоже сложный вопрос, который можно урегулировать в соглашении о детях. Также можно – понятное дело, регулируются алименты, содержание, возможности этого содержания. Также я хотела подчеркнуть, что касается, когда это заключается в брачном договоре, есть такие моменты – многие клиенты обеспокоены судьбой имущественного характера именно своих детей несовершеннолетних. Я сейчас говорю про несовершеннолетних детей. Они, скажем так, какие-то денежные средства уже в браке на своих детей переносят. Очень им важно понять, каким образом это будет разделено.
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