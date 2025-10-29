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Массовая уборка сахарной свёклы продолжается в Минской области

29 октября 2025 15:20
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10 миллионов 205 тысяч тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой намолотили в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Вклад аграриев Минской области – 2 миллиона 522 тысячи тонн. Сейчас силы брошены не только на поля с кукурузой, но и со свеклой.

Массовая уборка сахарной свёклы продолжается в Минской области-2

Культура – стратегическая для пищевой промышленности. В Минской области под корнеплод отвели свыше 38 тысяч гектаров. Накопано 1 миллион 479 тысяч тонн. Урожайность 476 центнеров с гектара. На свеклу ставку сделали и в хозяйстве «Агро-Дубинское» Воложинского района, где под корнеплоды отвели 600 гектаров.

Массовая уборка сахарной свёклы продолжается в Минской области-4

Дмитрий Дрозд, директор сельхозпредприятия «Агро-Дубинское» Воложинского района:
На свеклоуборочном комбайне работают два механизатора по смену сутки. На сегодняшний день урожайность складывается 550 центнеров за гектар. Осталось убирать где-то около 30-40 гектаров. В день около 10 гектаров убираем, поэтому за 3-4 дня уборка будет завершена.

Корнеплоды уже активно поступают на заводы. Напомним, два из четырех перерабатывающих предприятия работают в Минской области.

# Уборочная кампания

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