Лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза
Расширение мощностей производства, увеличение объемов выпуска продукции, а еще курс на импортозамещение. Эти задачи стоят сегодня перед сферой лесного хозяйства центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В помощь сотрудникам отрасли – современные технологии. Так, универсальная лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза. Харвестер – полностью отечественного производства.
Подробнее о современной белорусской технике – в сюжете Ольги Пасечник.
За рулем нового харвестера опытный машинист Александр Кухарев. В Воложинском лесхозе уже 10 лет и признается, что на такой модели приятно работать, она значительно эффективнее предыдущих версий.
Александр Кухарев, машинист Воложинского лесхоза:
Сначала с другого лесхоза, вообще-то в Вилейке. Но потом перешел сюда, понравилось в лесу работать. Делаю на харвестере заготовку древесины, дерево валю.
Производительность новой техники – до 100 кубометров древесины за 12-часовую смену. В программу заложен весь процесс – от валки дерева до сортировки готовых материалов.
Ольга Пасечник, корреспондент:
Сначала харвестер с помощью металлической клешни захватывает ствол, срезает его, а после плавно проходит по всей его длине, освобождая от веток. По завершению отработанное бревно откладывает в сторону.
Харвестер нового поколения от отечественного машиностроителя способен валить деревья диаметром до 40 сантиметров. Высокая производительность. Апгрейд машины существенный. Мощность ее двигателя более 130 лошадиных сил.
Подробности в видео.