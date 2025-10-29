Расширение мощностей производства, увеличение объемов выпуска продукции, а еще курс на импортозамещение. Эти задачи стоят сегодня перед сферой лесного хозяйства центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В помощь сотрудникам отрасли – современные технологии. Так, универсальная лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза. Харвестер – полностью отечественного производства. Подробнее о современной белорусской технике – в сюжете Ольги Пасечник.

За рулем нового харвестера опытный машинист Александр Кухарев. В Воложинском лесхозе уже 10 лет и признается, что на такой модели приятно работать, она значительно эффективнее предыдущих версий.

Александр Кухарев, машинист Воложинского лесхоза:

Сначала с другого лесхоза, вообще-то в Вилейке. Но потом перешел сюда, понравилось в лесу работать. Делаю на харвестере заготовку древесины, дерево валю. Производительность новой техники – до 100 кубометров древесины за 12-часовую смену. В программу заложен весь процесс – от валки дерева до сортировки готовых материалов.