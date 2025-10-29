Прямой эфир

Лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза

29 октября 2025 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Расширение мощностей производства, увеличение объемов выпуска продукции, а еще курс на импортозамещение. Эти задачи стоят сегодня перед сферой лесного хозяйства центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В помощь сотрудникам отрасли – современные технологии. Так, универсальная лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза. Харвестер – полностью отечественного производства.

Подробнее о современной белорусской технике – в сюжете Ольги Пасечник.

Лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза-2

За рулем нового харвестера опытный машинист Александр Кухарев. В Воложинском лесхозе уже 10 лет и признается, что на такой модели приятно работать, она значительно эффективнее предыдущих версий.

Лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза-4

Александр Кухарев, машинист Воложинского лесхоза:
Сначала с другого лесхоза, вообще-то в Вилейке. Но потом перешел сюда, понравилось в лесу работать. Делаю на харвестере заготовку древесины, дерево валю.

Производительность новой техники – до 100 кубометров древесины за 12-часовую смену. В программу заложен весь процесс – от валки дерева до сортировки готовых материалов.

Лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза-6

Ольга Пасечник, корреспондент:
Сначала харвестер с помощью металлической клешни захватывает ствол, срезает его, а после плавно проходит по всей его длине, освобождая от веток. По завершению отработанное бревно откладывает в сторону.

Харвестер нового поколения от отечественного машиностроителя способен валить деревья диаметром до 40 сантиметров. Высокая производительность. Апгрейд машины существенный. Мощность ее двигателя более 130 лошадиных сил.

Подробности в видео.

# Государственная лесная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Массовая уборка сахарной свёклы продолжается в Минской области
29 октября 2025 15:20

Массовая уборка сахарной свёклы продолжается в Минской области

Что надо знать о брачном договоре – узнали у юриста
29 октября 2025 15:04

Что надо знать о брачном договоре – узнали у юриста

Караник: подготовлены предложения по совершенствованию поддержки и оптимизации структуры НАН
29 октября 2025 13:57

Караник: подготовлены предложения по совершенствованию поддержки и оптимизации структуры НАН