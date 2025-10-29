МИД Беларуси объяснил, зачем Литве эскалация напряжённости на границе

В белорусском МИДе прокомментировали заявления Европейской службы внешних действий о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашем внешнеполитическом ведомстве отметили, что складывается стойкое ощущение дежавю. И добавили: мы это уже проходили.
В МИД напомнили: после визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о «катастрофической» ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польских рубежей Польше был выделен кредит в 43 с лишним миллиарда евро на нужды обороны.
Теперь на фоне истеричных разговоров о создании некой «стены дронов» также с многомиллиардным бюджетом Литва предпринимает аналогичные шаги, закрывая границу с Беларусью. Видимо, литовские политики также рассчитывают получить свой финансовый куш из бюджета ЕС, используя ту же тактику эскалации напряженности.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Разумеется, контрабанда характерна для большинства границ во всем мире, однако генеральный прокурор Литвы целенаправленно избегает формулировок об «организованном характере» и «гибридной атаке» как раз ввиду отсутствия каких-либо доказательств. Если литовская сторона и стоящий за ней Евросоюз искренне желают положить конец проблеме контрабанды, необходимо предпринимать совместные меры. Для этого требуется наладить нормальное взаимодействие, в том числе по оперативным вопросам, требующим оперативного обмена информацией между соответствующими службами. Преступников-контрабандистов и их заказчиков следует искать в первую очередь на литовской стороне. Литовские же политики решили воспользоваться ситуацией и переложить всю вину на Беларусь, прикрывая собственную неспособность (или нежелание) найти заказчиков контрабанды у себя. Попутно закрыв в качестве так называемой «ответной меры» наземные пункты пропуска, они наглядно продемонстрировали свое реальное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве констатировали: весьма прискорбно, что Европейская служба внешних действий решила публично «благословить» такое попрание государством – членом ЕС. Учитывая масштабы планируемого финансирования оборонных проектов в Восточной Европе, в МИД не исключают, что по итогам этой искусственно созданной кризисной ситуации мы узнаем об очередных коррупционных схемах при освоении выделенных ЕС средств.