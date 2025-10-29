МИД Беларуси объяснил, зачем Литве эскалация напряжённости на границе

В белорусском МИДе прокомментировали заявления Европейской службы внешних действий о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашем внешнеполитическом ведомстве отметили, что складывается стойкое ощущение дежавю. И добавили: мы это уже проходили.

В МИД напомнили: после визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о «катастрофической» ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польских рубежей Польше был выделен кредит в 43 с лишним миллиарда евро на нужды обороны.

Теперь на фоне истеричных разговоров о создании некой «стены дронов» также с многомиллиардным бюджетом Литва предпринимает аналогичные шаги, закрывая границу с Беларусью. Видимо, литовские политики также рассчитывают получить свой финансовый куш из бюджета ЕС, используя ту же тактику эскалации напряженности.