Прачечная, тренажёрный и танцевальный залы. Как обустроено общежитие БГУ – экскурсию провели студенты

Новости Беларуси. Приемная кампания позади, и теперь все дороги ведут студентов в общежития. Местами обеспечены почти 90 % всех нуждающихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые из них уже заселились, другим эта процедура еще предстоит. Первыми ключи от комнат традиционно получили вторые и третьи курсы. Как будут жить студенты, узнала Алина Мычко.

Общежитие БГУ № 2, или просто «двойка». В день заселения ее легко спутать с вокзалом. Это место притяжения будущих химиков, физиков и теологов. Сюда из-под родительской опеки три года назад ушел и Владислав Туманов. Вместе с ним посмотрим, как живется студентам.

Проходите! Эти стены уже успели стать ему родными. Тут Владислав прошел посвящение во взрослую жизнь. С ним комнату будут делить еще двое. У каждого здесь свой шкаф, комод и личная полка. А еще мечта каждого студента – по две розетки. В двух шагах даже холодильник. Словом, все, что нужно для комфорта.

Владислав Туманов, студент 3 курса химического факультета БГУ :

В общежитии нам живется хорошо. Проходит много различных мероприятий. Мне всегда нравится, что здесь можно пообщаться с одногруппниками, можем вместе учиться, отдыхать, пойти гулять. У меня осталась фотография с мероприятия, которое проходило на первом курсе. Это был квест по общежитию, на этой фотографии наша команда заняла первое место. Она мне греет душу.

Фотографию оставим на столе. А пока пройдемся по «двойке» и посмотрим на местные достопримечательности. Первый пункт назначения – кухня. Для кулинарных опытов есть все возможности: духовки, плиты, микроволновки – все к услугам юных шефов. Найти здесь можно и прачечную, и комнату именинника, и даже танцевальный зал.

Алина Мычко, корреспондент:

Лишние калории сбрасывают в тренажерном зале. Их, кстати, в общежитии два: мужской и женский. А готовиться к занятиям можно в специальной комнате. Здесь есть все необходимое: хороший интернет, удобные рабочие места и тишина.

Студенческий городок БГУ решает квартирный вопрос порядка 8 тысяч студентов. Только второе общежитие примет свыше 800 человек. За лето его здание сильно преобразилось. Во многом это заслуга тех, кто сейчас заселяется в комнаты.

Алла Мелех, директор Студенческого городка БГУ:

Силами студентов было проведено энное количество работы, такой как покраска стен, штукатурка, даже выкладывали плитку, реставрация мебели плюс покраска полов, порожков и так далее. Но надо отдать должное, что студенты стараются, чтобы в течение года это общежитие сохранялось как можно лучше.