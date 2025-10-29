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В Петербурге дали старт строительству Центра белорусской техники

29 октября 2025 14:09
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Беларусь нацелена развивать взаимодействие с Санкт-Петербургом. Причем по всем направлениям: от экономики до гуманитарных проектов. Это доказывает рабочий визит премьер-министра Александра Турчина в Северную столицу России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация нашей страны участвует в заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и города на Неве. 

Это традиционная площадка для обсуждения наиболее актуальных направлений взаимодействия. Благодаря достигнутым в прошлом году договоренностям и слаженной совместной работе, стороны не только сохранили положительную динамику взаимной торговли, но и обеспечили ее прирост. При этом производители рассматривают друг друга не как конкурентов, а как единомышленников. Сегодня поставлены подписи под новыми важными контрактами и соглашениями. Александр Турчин и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов также заложили капсулу на месте строительства первого в Северной столице России Центра белорусской техники. На площади в два с половиной гектара разместится постоянная экспозиция отечественных машин.

В Петербурге дали старт строительству Центра белорусской техники-2

Дмитрий Туманов, заместитель генерального директора по развитию ООО «МАЗ-РУС»:
Мы расширяем наше партнерство, мы поставляем все больше и больше техники. Помимо того, что мы просто поставляем технику, мы еще формируем здесь наше присутствие. Это мгновенная поставка запчастей. То есть техника не простаивает больше, чем полдня, в боксах. Это очень важно, чтобы она всегда была на маршруте, удовлетворяла запросы горожан. Мы еще оборудовали несколько учебных классов. Учебные классы это тоже очень важно, потому что приходят водители с разной степенью подготовки и механики. И там мы их обучаем работе на нашей технологичной технике. 

На заседании Совета делового сотрудничества заключены контракты на сумму почти в 3 миллиарда российских рублей. Так, около 400 лифтов до конца следующего года в Санкт-Петербург поставит могилевский производитель. А 100 единиц коммунальной техники намерен реализовать в российский регион «Амкодор».

# Александр Турчин # Беларусь-Россия # Александр Беглов

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