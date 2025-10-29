В Петербурге дали старт строительству Центра белорусской техники

Беларусь нацелена развивать взаимодействие с Санкт-Петербургом. Причем по всем направлениям: от экономики до гуманитарных проектов. Это доказывает рабочий визит премьер-министра Александра Турчина в Северную столицу России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегация нашей страны участвует в заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и города на Неве.

Это традиционная площадка для обсуждения наиболее актуальных направлений взаимодействия. Благодаря достигнутым в прошлом году договоренностям и слаженной совместной работе, стороны не только сохранили положительную динамику взаимной торговли, но и обеспечили ее прирост. При этом производители рассматривают друг друга не как конкурентов, а как единомышленников. Сегодня поставлены подписи под новыми важными контрактами и соглашениями. Александр Турчин и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов также заложили капсулу на месте строительства первого в Северной столице России Центра белорусской техники. На площади в два с половиной гектара разместится постоянная экспозиция отечественных машин.