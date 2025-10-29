Прямой эфир

Благодарности Президента Беларуси вручены китайским компаниям за строительство в Минске стадиона и бассейна

29 октября 2025 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Благодарности Президента Беларуси 29 октября вручены китайским компаниям за строительство в Минске стадиона и бассейна. Торжественное мероприятие прошло в посольстве нашей страны в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, возведение этих спортивных комплексов в белорусской столице происходило в рамках технико-экономической помощи КНР.

Благодарности Президента Беларуси вручены китайским компаниям за строительство в Минске стадиона и бассейна-2

Открывая церемонию, первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов поблагодарил китайских партнеров за работу, проделанную специалистами Поднебесной по возведению двух знаковых спортивных объектов белорусской столицы. Он отметил, что строительство происходило в рамках реализации стратегии «Один пояс, один путь» и не останавливалось даже в сложные пандемийные времена. Оба объекта получили высочайшую оценку Президента Беларуси, экспертов и спортсменов.

Благодарности Президента вручены шести китайским компаниям. Благодаря их профессионализму, опыту и усердию в Беларуси были построены современные спортивные сооружения международного уровня.

Стороны отметили, что взаимодействие Китая и Беларуси в возведении спортивных объектов – это по-настоящему успешный опыт совместной работы и прочный фундамент для реализации новых еще более амбициозных белорусско-китайских проектов.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Солигорского района провели масштабное благоустройство – что изменилось
29 октября 2025 15:47

Жители Солигорского района провели масштабное благоустройство – что изменилось

В чём различие между брачным договором и соглашением о детях – объяснила юрист
29 октября 2025 15:37

В чём различие между брачным договором и соглашением о детях – объяснила юрист

Лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза
29 октября 2025 15:25

Лесная машина для валки деревьев пополнила автопарк Воложинского лесхоза