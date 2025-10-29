Благодарности Президента Беларуси вручены китайским компаниям за строительство в Минске стадиона и бассейна

Благодарности Президента Беларуси 29 октября вручены китайским компаниям за строительство в Минске стадиона и бассейна. Торжественное мероприятие прошло в посольстве нашей страны в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, возведение этих спортивных комплексов в белорусской столице происходило в рамках технико-экономической помощи КНР.

Открывая церемонию, первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов поблагодарил китайских партнеров за работу, проделанную специалистами Поднебесной по возведению двух знаковых спортивных объектов белорусской столицы. Он отметил, что строительство происходило в рамках реализации стратегии «Один пояс, один путь» и не останавливалось даже в сложные пандемийные времена. Оба объекта получили высочайшую оценку Президента Беларуси, экспертов и спортсменов.

Благодарности Президента вручены шести китайским компаниям. Благодаря их профессионализму, опыту и усердию в Беларуси были построены современные спортивные сооружения международного уровня.

Стороны отметили, что взаимодействие Китая и Беларуси в возведении спортивных объектов – это по-настоящему успешный опыт совместной работы и прочный фундамент для реализации новых еще более амбициозных белорусско-китайских проектов.