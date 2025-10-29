Жители Солигорского района провели масштабное благоустройство – что изменилось

В Солигорском районе жители объединились и создали более комфортное пространство для жизни. Здесь провели масштабное благоустройство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь жителей радуют новые малые архитектурные формы. Установили и более 150 новых скамеек, появилось безопасное яркое детское игровое оборудование, спортивные площадки. Город, несмотря на позднюю осень, и сейчас продолжает цвести всеми красками: за 2025-й здесь высадили более 70 тысяч цветов, а также тысячи декоративных деревьев.