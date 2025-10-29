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Жители Солигорского района провели масштабное благоустройство – что изменилось

29 октября 2025 15:47
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В Солигорском районе жители объединились и создали более комфортное пространство для жизни. Здесь провели масштабное благоустройство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Теперь жителей радуют новые малые архитектурные формы. Установили и более 150 новых скамеек, появилось безопасное яркое детское игровое оборудование, спортивные площадки. Город, несмотря на позднюю осень, и сейчас продолжает цвести всеми красками: за 2025-й здесь высадили более 70 тысяч цветов, а также тысячи декоративных деревьев.

Жители Солигорского района провели масштабное благоустройство – что изменилось-2

Виктория Ткачева, заместитель директора по идеологической работе УП «ЖКХ «Комплекс»:
Проводились такие масштабные акции в рамках Года благоустройства с привлечением населения, как «Посадить свое семейное дерево», где семьи могли посадить свои деревья. Как показал опрос, данная акция получила массовый спрос и отклик у населения.

Работы по наведению порядка продолжаются. Сейчас активно убирается листва, ведется посадка деревьев.

# Год благоустройства

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